Wie präsentiert sich Münchingen? Brisanz in Schwieberdingen

TSV Schwieberdingen empfängt FV Löchgau II (Aufsteiger) in einem Duell aus dem unteren Mittelfeld, das trotzdem deutlich mehr Gewicht hat, als es auf den ersten Blick wirkt. Schwieberdingen steht bei 21 Punkten (19 Spiele, 44:48 Tore) auf Rang 14 und braucht Zähler, um sich aus der gefährlichen Zone zu lösen. Löchgau II ist mit 27 Punkten (19 Spiele, 37:41 Tore) Zehnter und kann mit einem Erfolg weiter Abstand nach unten gewinnen.

Das Hinspiel war eng und torreich: FV Löchgau II – TSV Schwieberdingen 3:2. Genau das macht das Rückspiel so offen. Schwieberdingen hat eine Rechnung offen, Löchgau II den Beweis, dass es dieses Duell ziehen kann.

Hier steckt Revanche-Potenzial pur drin. AKV B.G. Ludwigsburg (Aufsteiger) steht mit 20 Punkten auf Rang 15 und kämpft gegen das Abrutschen. SV Salamander Kornwestheim ist Fünfter mit 31 Punkten (70:25 Tore) und bringt die gefährlichste Offensive der Liga mit. Das Hinspiel war eine Überraschung: SV Salamander Kornwestheim – AKV B.G. Ludwigsburg 0:2. Für Kornwestheim ist das eine offene Wunde, für den AKV ein wichtiger Beleg, dass auch gegen ein Spitzenteam etwas möglich ist. Gerade mit Blick auf den Abstiegskampf kann dieses Spiel für Ludwigsburg enorme Bedeutung bekommen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr TSV Merklingen Merklingen TSV Heimsheim Heimsheim



Ein echtes Verfolgerduell im engen Mittelfeld der oberen Tabellenhälfte. TSV Merklingen ist Achter mit 30 Punkten, TSV Heimsheim (Aufsteiger) steht mit 31 Punkten auf Rang 6. Beide Teams liegen eng beieinander – und beide können mit einem Sieg den Anschluss nach oben halten. Das Hinspiel war deutlich: TSV Heimsheim – TSV Merklingen 6:2. Für Merklingen ist das Rückspiel also ein Spiel mit klarer Motivationslage. Heimsheim wiederum will zeigen, dass der klare Erfolg aus der Hinrunde kein Ausreißer war.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim TSV Phönix TASV Hessigheim Hessigheim



Im unteren Mittelfeld treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die ein Sieg sofort spürbare Wirkung hätte. TSV Phönix Lomersheim steht bei 22 Punkten (20 Spiele) auf Rang 13, TASV Hessigheim bei 23 Punkten aus 17 Spielen auf Rang 12. Die Tabelle zeigt: Hessigheim hat weniger Spiele absolviert, aber Phönix kann mit einem Heimsieg direkt vorbeiziehen.

Im unteren Mittelfeld treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die ein Sieg sofort spürbare Wirkung hätte. TSV Phönix Lomersheim steht bei 22 Punkten (20 Spiele) auf Rang 13, TASV Hessigheim bei 23 Punkten aus 17 Spielen auf Rang 12. Die Tabelle zeigt: Hessigheim hat weniger Spiele absolviert, aber Phönix kann mit einem Heimsieg direkt vorbeiziehen.

Das Hinspiel gewann Phönix auswärts knapp mit 2:1: TASV Hessigheim – TSV Phönix Lomersheim 1:2. Auch diesmal spricht vieles für ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden.



Ein Duell mit engem Abstand und einem spannenden Hinspiel als Vorlage. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II ist Siebter mit 31 Punkten, FC Marbach folgt mit 29 Punkten auf Rang 9. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft im dichten Mittelfeld und hält den Kontakt nach oben.

Ein Duell mit engem Abstand und einem spannenden Hinspiel als Vorlage. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II ist Siebter mit 31 Punkten, FC Marbach folgt mit 29 Punkten auf Rang 9. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft im dichten Mittelfeld und hält den Kontakt nach oben.

Das Hinspiel war knapp und ging an Bissingen II: FC Marbach – FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 2:3. Marbach wird das als offene Rechnung sehen. Bissingen II reist mit dem Wissen an, dass es dieses Duell schon einmal in einem engen Spiel für sich entschieden hat.



Auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar – und genau das macht solche Spiele gefährlich. SV Germania Bietigheim ist Zweiter mit 42 Punkten aus 18 Spielen und jagt Tabellenführer Münchingen. NK Croatia Bietigheim (Absteiger) steht bei 17 Punkten auf Rang 16 und kämpft um den Klassenerhalt. Das Hinspiel war deutlich: NK Croatia Bietigheim – SV Germania Bietigheim 0:3. Germania will diesen Anspruch bestätigen und im Aufstiegsrennen Druck machen. Croatia braucht dagegen jeden Punkt im Kampf gegen die Abstiegsplätze – selbst ein Teilerfolg hätte im Tabellenkeller Gewicht.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr Spvgg Besigheim Besigheim TV Pflugfelden Pflugfelden



Spvgg Besigheim geht als Vierter mit 32 Punkten in das Heimspiel gegen Schlusslicht TV Pflugfelden (Absteiger), das bei 3 Punkten steht und bereits 112 Gegentore kassiert hat. Für Besigheim ist es eine Partie, in der nur ein Sieg wirklich weiterhilft. Für Pflugfelden ist es der Versuch, gegen alle Wahrscheinlichkeiten ein Zeichen zu setzen. Das Hinspiel gewann Besigheim auswärts 2:0: TV Pflugfelden – Spvgg Besigheim 0:2. Das Rückspiel kommt nun mit noch größerem Druck für beide – Besigheim im Rennen um die oberen Plätze, Pflugfelden im harten Überlebenskampf.

So., 01.03.2026, 16:30 Uhr TSV Münchingen Münchingen SV Pattonville Pattonville



Zum Abschluss wartet das Spiel des Tabellenführers. TSV Münchingen (Aufsteiger) führt die Liga mit 45 Punkten (57:27 Tore) an. SV Pattonville steht mit 26 Punkten auf Rang 11 und bewegt sich in einem Bereich, in dem ein Auswärtserfolg gegen den Spitzenreiter ein enormer Schub wäre. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: SV Pattonville – TSV Münchingen 0:4. Münchingen hat also einen starken Vergleichswert im Rücken. Pattonville reist mit der Aufgabe, dem Ligaprimus diesmal deutlich mehr Widerstand zu bieten – und genau daraus entsteht die Spannung dieses Spiels.