Beben beim TSV Münchingen: Das ist beim Bezirksliga-Tabellenführer los

Sportlicher Erfolg und tiefe vereinsinterne Gräben prallen beim TSV Münchingen aufeinander. Während die erste Mannschaft die Bezirksliga Enz/Mur von der Tabellenspitze aus dominiert, sorgt die Trennung von Trainer Sahin Üste für Aufsehen. In einem Akt der Solidarität soll wohl nahezu der gesamte Kader den sofortigen Rückzug erklärt haben.

Die Vereinsführung versucht, die Wogen zu glätten, bezieht jedoch eine klare Position gegen die jüngsten Veröffentlichungen aus den Kreisen der Mannschaft. Andreas Keller teilt im Namen der Vereinsführung folgendes mit: "Sehr geehrte Damen und Herren und Fußball-Fans, die Vereinsführung des TSV Münchingen nimmt ausdrücklich Abstand von der Darstellung auf dem Instagram-Account der Herren 1 des TSV Münchingen, der Account wird nicht durch den TSV Münchingen supported. Innerhalb unseres Vereins sind die Kommunikationsabläufe klar geregelt: Der Vorstand beziehungsweise die Abteilungsleitung bespricht gemeinsam mit der sportlichen Leitung und dem Trainer die Erwartungen, Vorgaben und Ziele. In diesem Rahmen wurde sowohl mit dem Trainer als auch mit der sportlichen Leitung klar, transparent und eindeutig kommuniziert sowie verbindliche Vorgaben formuliert. Aufgrund zunehmend unterschiedlicher Auffassungen hinsichtlich der Vereinsphilosophie und der daraus abgeleiteten sportlichen Ausrichtung sowie Zielsetzung hat sich der TSV Münchingen dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit Herrn Üste zu beenden. Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen. Vielmehr haben die Verantwortlichen das Für und Wider sorgfältig und verantwortungsbewusst abgewogen. Dass Teile der Mannschaft über diesen Schritt irritiert sind, können wir nachvollziehen. Es ist jedoch seitens des Vereins nicht geplant, den Kader aufzulösen. Unabhängig davon steht es selbstverständlich jedem Spieler frei, sich eine eigene Meinung zu bilden und auf dieser Grundlage persönliche Entscheidungen zu treffen. Der TSV Münchingen wird den Spielbetrieb in der Bezirksliga in jedem Fall aufrechterhalten und weiterhin mit voller Überzeugung seinen sportlichen und gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. Sportliche Grüße TSV Münchingen Die Vereinsführung"

Auf der Instagram-Seite "tsvmuenchingen_Herren1" zeichnet das Team ein gänzlich anderes, hochemotionales Bild der Lage und spart nicht mit massiver Kritik an den Verantwortlichen. Dort heißt es im Wortlaut: "Schock beim TSV Münchingen - 90% der Spieler treten zurück! Der TSV Münchingen hat unseren Erfolgscoach Sahin Üste trotz Platz 1 und Pokal-Viertelfinale von seinem Amt entbunden. Diese Entscheidung sorgt bei uns für großes Unverständnis. Aus Solidarität mit unserem Trainer und Protest gegen das Vorgehen der Führung haben rund 90 % der Spieler der ersten Mannschaft, die Betreuer, die sportliche Leitung sowie der Trainer der zweiten Mannschaft mit sofortiger Wirkung ihren Rücktritt erklärt. Dieser Schritt fällt uns nicht leicht, doch wir sehen keine andere Möglichkeit, um auf die Missstände hinzuweisen. Die Gründe für die Trennung – wie fehlende Regionalität oder die Balance zwischen den Teams – sind aus unserer Sicht weder stichhaltig noch unlösbar. Statt offenem Dialog wurden uns Gründe genannt, die wir als vorgeschoben empfinden. Seit der Übernahme der sportlichen Führung im April des vergangenen Jahres gab es keine ernsthafte Kommunikation mehr. Themen wurden weder transparent erklärt noch gemeinsam diskutiert. Entscheidungen mit großer Tragweite wurden ohne Einbindung der Betroffenen getroffen. Kommunikation ist das A und O – genau diese Offenheit und den Respekt vermissen wir derzeit im Verein. Unser besonderer Dank gilt Sahin Üste für überragende eineinhalb Jahre. Unter ihm haben wir uns sportlich entwickelt und sind als Team zusammengewachsen. Er verkörperte Professionalität und Leidenschaft für diesen Verein. Unser Appell an den Verein: Holt Personen in Verantwortung, die den Sport verstehen, den Wert einer funktionierenden Mannschaft erkennen und transparent kommunizieren!!!"

Eine beispiellose Austrittswelle erschüttert den Spielbetrieb

Wie tief der Riss tatsächlich ist, verdeutlicht die Liste der Spieler, die dem Verein den Rücken gekehrt haben sollen. Der bisherige Kapitän der ersten Mannschaft, Antonio Di Matteo, teilt gegenüber FuPa mit, dass sich folgende Akteure abgemeldet haben sollen: Antonio Di Matteo, Fabio Dos Santos Loureiro, Danny Abdul-Karim, Wissen Aouadi, Ari Hasanaj, Fatos Povataj, Azim Özsoy, Egonit Avduli, Ermir Doçi, Behar Hasanaj, Nikola Prkacin, Elvis Prkacin, Adrian Kuka, Saber Ben Younes, Egzon Krajki, Abdnour Chettibi, Dorian Milosevic, Marcel Hoppe, Rui Tiago Caldas de Carvalho, Angelo Coppola und Serdar Soyal.

Der Blick auf die Tabelle

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle der Bezirksliga Enz/Mur verdeutlicht das Paradoxon dieser Situation. Der TSV Münchingen belegt als Aufsteiger mit 45 Punkten aus 20 Spielen den ersten Platz. Mit 14 Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 57:27 stehen sie vor Top-Teams wie dem SV Germania Bietigheim (42 Punkte) und dem TV Aldingen (36 Punkte).

Ungewissheit vor dem nächsten Pflichtspiel

Die Vereinsführung beharrt darauf, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Das nächste geplante Spiel findet bereits am Sonntag, 01.03.2026, um 16:30 Uhr statt. Dann soll der TSV Münchingen auf den SV Pattonville treffen. Wie die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt aussehen wird, ist derzeit völlig offen.