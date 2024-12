Wie Grafenhausens Dennis Herdrich einen Kreislaufstillstand überlebte

Die Ärzte sprechen von einem Wunder: Dennis Herdrich vom SV Grafenhausen bricht am 19. Juli 2024 auf dem Fußballplatz zusammen – und überlebt dank schneller Erster Hilfe ohne Spätfolgen.

Was an diesem brütend heißen Freitagabend im Saisonvorbereitungsspiel des SV Grafenhausen gegen die A-Junioren der SG Breisgau-Ortenau genau passiert ist, weiß der gebürtige Ruster nur vom Hörensagen. Kurz vor der Halbzeitpause ließ der 36-jährige Dennis Herdrich sich, so sagt man, auswechseln und setzte sich neben der Reservebank auf den Boden. Sekunden später sackte er zusammen.