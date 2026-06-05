„Wie ein Grillabend“: Heeslingen II vor lockerem Finale in Rotenburg

– Foto: Birte Meyer

Das letzte Bezirksligaspiel in der Saison 2025/26 steht an: Der Heeslinger SC II macht sich am kommenden Samstag zum Abschluss auf den Weg zur U23 des Rotenburger SV. Die Unparteiischen werden die Partie auf Rotenburger Rasen um 16 Uhr anpfeifen.

Heeslingens Trainer Robin Cordes schaut dem Spiel locker entgegen. „Der Druck ist für beide Mannschaften ungefähr so hoch wie bei einem gemütlichen Grillabend im Garten“, sagt der Coach. Sein Team belegt mit 59 Punkten den vierten Platz der Bezirksligatabelle. Rotenburg steht mit 21 Zählern auf Tabellenplatz 14.

Der HSC übernimmt am Samstag zwar die klare Favoritenrolle in der Partie, aber auf die Tabellensituation wird der Ausgang des Spiels keinen großen Einfluss mehr haben. Leistungsdruck hat also weder das Heeslinger noch das Rotenburger Team. „Beide Mannschaften können befreit aufspielen, da es tabellarisch um nichts mehr geht. Dennoch möchten wir unsere tolle Saison gerne mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Dabei wird der ein oder andere verdiente Spieler zum Einsatz kommen. So hat sich unter anderem Leon Klindworth seinen Einsatz im Tor verdient“, so Cordes weiter.

Zuletzt verzeichneten die Heeslinger einen 5:1-Kantersieg gegen den MTSV Selsingen und gewannen davor außerdem mit 3:0 gegen den SV Aschwarden. Die Rotenburger mussten zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen, 1:2 gegen Ritterhude und 1:4 gegen Uphusen. Das Hinspiel der beiden Teams im März entschied der HSC II mit 3:0 klar für sich. Ob das Spiel also wirklich ein lockerer Saisonabschluss wird, ober ob doch noch einmal von beiden Teams alles in die Waagschale geworfen wird, zeigt sich am Samstagnachmittag.



