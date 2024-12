"Wichtiges Sechs-Punkte-Spiel" in Braunschweig

Am vergangenen Spieltag verloren beide Teams wichtige Duelle und konnten den Kopf nicht aus der Schlinge ziehen. Acosta verlor im Stadtduell bei TSC Vahdet Braunschweig mit 0:1. "Wir brauchen eine klare Leistungssteigerung, um nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern. Gegen Vahdet war die zweite Halbzeit gut und wir konnten das Spiel offen gestalten. Das brauchen wir Samstag über das ganze Spiel hinweg. So Christian Ahrenhold, Trainer vom Aufsteiger.

Der FC Helmstedt, das Team von René Cassel, verlor am vergangenen Wochenende deutlich mit 2:6 gegen den Tabellenletzten Union Salzgitter: "Wir haben gegen Salzgitter auf die Fresse bekommen und wollen am Samstag wieder was gut machen."

Dafür, dass das Spiel am Samstag und nicht am Sonntag stattfinden wird, wollte sich der Trainer der Gäste noch einmal bedanken: "Danke an die Verantwortlichen vom BSC, dass die Verlegung so reibungslos geklappt hat."

Das Hinspiel der beiden im August endete mit 3:2 für BSC Acosta, wobei Tahir Darboe doppelt traf. Auf das Hinspiel ging René Cassel auch noch einmal ein und lobte den Aufsteiger: "Das Hinspiel hat gezeigt, was BSC für eine tolle Jugendarbeit leistet. Das Team ist gut ausgebildet und auf Tahir Darboe und Maurice Franke muss man immer aufpassen. Wir haben nun auf dem Kunstrasen trainiert, um ein bessere Gefühl zu bekommen."

Auch Christian Ahrenhold sieht beim Gegner einige Stärken und warnt: "Helmstedt hat ein paar sehr gute Einzelspieler, die es gilt an die Kette zu nehmen. Wir müssen als Kollektiv von der ersten Minute an den Kampf annehmen, wollen es aber auf dem Kunstrasen dennoch spielerisch lösen."

Fehlender Torinstinkt

Das Hinspiel gewann BSC Acosta zwar mit 3:2, doch viel mehr Tore schoss der Aufsteiger im weiteren Saisonverlauf nicht mehr. Acosta stellt die schwächste Offensivabteilung der Liga und erzielte bislang nur 19 Tore. "Zum Siegen gehört es, Tore zu schießen. Daran haben wir im Training gearbeitet und sehr viele Abschlüsse gehabt."

Kadertechnisch ist die Lage beim Team von Christian Ahrenhold weiterhin angespannt und es werden erneut Spieler aus der U19 aushelfen müssen. Dennoch geht der Coach zuversichtlich in das Kellerduell: "Wir blicken positiv auf das Spiel und wollen mit aller Macht die drei Punkte zuhause behalten. Dafür muss allen bewusst sein, dass es ein wichtiges Sechs-Punkte-Spiel ist."

Für René Cassel ist "Mut" der Ansatz des Spiels: "Wir wollen mit dem Ball mutig sein, aber auch gegen den Ball aggressiv arbeiten."

Mit einem Sieg würde Helmstedt nicht nur am Gegner vorbeiziehen, sondern könnte auch, wenn die Konkurrenz mitspielt, punktgleich mit dem elften Rang, auf dem aktuell Nörten-Hardenberg steht, werden. Acosta würde mit einem Sieg nicht nur ihre lange Negativserie von neun Spielen ohne Sieg beenden, sondern würde auch vorübergehend auf Platz elf springen.