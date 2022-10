Wichtiger Sieg für den Anschluss zur Aufstiegsgruppe

Letzten Sonntag spielte die zweite Mannschaft von Zürich City SC das bis dato wichtigste Spiel der Saison. Der Gegner hiess FC Wallisellen 2, welcher bis dahin siegreich durch die Saison schritt (3 Spiele, 3 Siege) und für uns ging es dabei, nach der Niederlage gegen Glattbrugg, den Anschluss zur Aufstiegsgruppe (Top 4) nicht zu verlieren.

Das Wetter spielte der Jahreszeit entsprechend nicht mit: es regnete mehrheitlich die 90 Minuten durch. Dies jedoch hinderte die Mannschaften keineswegs dabei, von Anfang an Vollgas zu geben. So gab es dann auch gleich nach 6 Minuten die erste seriöse Chance für Wallisellen. Nach einer Aktion über ihre linke Seite, wurde ihr Spieler in der Nähe unseres Strafraumes zu Fall gebracht und der Schiedsrichter entscheidete richtig auf Freistoss. Diesen schlenzelte der Schütze schön um unsere Mauer ins rechte untere Eck. Dabei schaffte es unser Goalkeeper nur noch den Ball ins Tor abzuwehren. 0-1. 6. Minute. Genau der Wachrüttelmoment den wir brauchten? So schien es.

Die erste Halbzeit durch, nach anfänglichen Schwierigkeiten, etablierte unsere Mannschaft ihr Spiel immer besser. Belohnt mit einem Tor wurde sie aber nicht und so ging es dann mit einem minimalen Rückstand in die Halbzeitpause.

Da wartete neben dem Pausentee ein furioser Erol Hoca auf die Mannschaft. Mit seiner feurigen Ansprache machte er den Spieler klar, dass dies zu wenig sei und dass sie schön gesagt aufwachen müssen. Ansonsten werde es nix mit den 3 Punkten. Und es klappte.