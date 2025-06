Wichtige Personalie für Vilzing: Thomas Haas bleibt

Im Lager der DJK Vilzing befinden sich die Kaderplanungen für die neue Regionalliga-Spielzeit in den letzten Zügen. Dabei ist nun eine weitere ganz wichtige Personalie dingfest. Schienenspieler Thomas Haas verlängert seinen Vertrag um ein Jahr bis 2026 und trägt auch in der kommenden Saison das schwarzgelbe Trikot. Der 27-jährige Viechtacher war erst in der Winterpause an den Huthgarten gewechselt, avancierte auf Anhieb zum Leistungsträger und Publikumsliebling.

„Wir freuen wir uns natürlich riesig darüber, dass Thommy auch in der neuen Saison bei uns bleibt“, jubelt Fußball-Abteilungsleiter Roland Dachauer. „Thommy hat sich im Winter im Handumdrehen bei uns eingelebt. Nach wenigen Wochen hatte man das Gefühl, dass er schon seit einer halben Ewigkeit bei uns im Verein ist. Und über die sportliche Einschätzung der Personalie braucht man ohnehin nicht viele Worte verlieren. Er war einer der ganz wichtigen Bausteine für unser gesamtes Erfolgspuzzle der Rückrunde. Neben der riesigen individuellen Qualität hat er auch ganz schnell als Persönlichkeit in der Mannschaft eine wichtige Rolle eingenommen“, findet Dachauer nur lobende Worte über den Ex-Spieler der Würzburger Kickers und des VfB Eichstätt.



Mit der Verlängerung von Thomas Haas gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr viel personellen Handlungsbedarf beim Oberpfälzer Viertligisten. „Wir haben nun 20 Feldspieler und mit Levi Raki einen U19-Spieler, der im Regionalligakader mittrainiert. Damit sehen wir uns zum aktuellen Zeitpunkt schon richtig gut aufgestellt“, berichtet Dachauer. Einen Mittelfeldspieler würde man vielleicht noch in den Kader dazunehmen. „Aber wir arbeiten an den Thema momentan nicht aktiv. Mal sehen, ob sich bis Ende August noch etwas ergibt. Als 'abgeschlossen' kann man die Personalplanungen in dieser Liga bis zum Ende der Transferfenster ohnehin nicht bezeichnen, diese Erfahrung haben wir schon intensiv gemacht“, blickt Dachauer recht entspannt in die kommenden Wochen – wohlwissend, dass sich sowohl auf der Soll- als auch auf der Habenseite durchaus auch in diesem Sommer noch ungeplante Dinge ergeben können bis zur Schließung des Wechselfensters am 31. August.