WFV-Pokal: Kann SG Sonnenhof den Drittligisten SSV Ulm überraschen?

Beim Blick auf die beiden Ligen der Teams wird klar, dass es im Halbfinale zum Aufeinandertreffen zweier Spitzenreiter kommt. Während die SG Sonnenhof Großaspach nur knapp vor den Verfolgern aus Villingen und Göppingen steht, brauch der SSV Ulm in der 3. Liga nur noch einen Sieg, um sicher in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Somit besteht für beide Teams weiterhin die Chance auf das Double aus Meisterschaft und Sieg im WFV-Pokal. Für die Aspacher wäre der Einzug ins Finale besonders reizvoll, denn der Oberligist hätte im Endspiel ein Heimspiel. Dem Sieger winkt zwar zudem die Teilnahme am DFB-Pokal, doch diese hat der SSV Ulm aufgrund der guten Platzierung in der 3. Liga bereits sicher. Dennoch bietet der Pokal für beide Teams entsprechende finanzielle Reize. Gespannt wird dementsprechend auf das Duell der Spitzenreiter geblickt.

Die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg

1. SG Sonnenhof Großaspach 29 18-6-5 71:24 60

2. FC 08 Villingen 29 18-5-6 69:36 59

3. 1. Göppinger SV 29 17-8-4 58:32 59

4. 1. CfR Pforzheim 29 15-9-5 64:37 54

5. FC Nöttingen 29 12-9-8 62:38 45

Die Tabelle der 3. Liga

1. SSV Ulm 1846 Fußball 35 20-8-7 57:35 68

2. SSV Jahn Regensburg 35 17-11-7 49:37 62

3. SC Preußen Münster 35 17-10-8 62:46 61

4. Rot-Weiss Essen 35 17-7-11 57:47 58

5. SG Dynamo Dresden 35 17-5-13 52:38 56

