Westfalia Rhynern: Stadionfrage für DFB-Pokalspiel beantwortet Mitte August wartet das größte Spiel der Vereinsgeschichte. von red · Heute, 12:47 Uhr · 0 Leser

Es ist amtlich: In der Kümpel+Hellmeister-Arena wird kein DFB-Pokal gespielt. – Foto: Sascha Drenth

Die Anspannung und Vorfreude im Vorfeld der Erstrundenauslosung des DFB-Pokals am vergangenen Samstag (6. Juni) war bei allen teilnehmenden Amateurvereinen groß – auch bei Westfalia Rhynern, der sich als Meister der Oberliga Westfalen das letzte Ticket sichern konnte. Mit Zweitligist Dynamo Dresden bekamen der Hammer Südstadtverein einen Gegner mit einer großen Fanszene gelost, für die kein Auswärtsspiel in der Bundesrepublik zu weit ist.

Bei Rhynerns Vereinsverantwortlichen starteten sogleich auch die Planungen für das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Denn schnell war klar: Die Kapazitäten in der eigenen Kümpel+Hellmeister-Arena dürften trotz jüngster Modernisierungen für einen Ansturm der Dresdener Fans voraussichtlich nicht gewachsen sein. Namen wie das Wersestadion von Rot Weiss Ahlen, das keine 20 Kilometer entfernt vom eigenen Stadion entfernt, machten schnell die Runde. Seit Freitag (12. Juni) steht nun fest, dass weder in Ahlen noch in Rhynern DFB-Pokal gespielt wird. Denn wie der Verein offiziell verkündete, wird das Spiel zwischen Westfalia Rhynern und Dynamo Dresden im LVM-Preußenstadion in Münster stattfinden. Das Stadion von Zweitliga-Absteiger Preußen Münster fasst 12.794 Zuschauer und wird seit 2022 umgebaut. Zum Vergleich: In die Kümpel+Hellmeister-Arena passen nur rund 2.500 Zuschauer.

Bis zur Saison 2027/28 soll die Sanierung des LVM-Preußenstadions abgeschlossen sein. – Foto: Björn Kaisen

„Leider sind die Anforderungen und notwendigen Veränderungen im Westfalia-Sportpark so groß, dass der Verein für dieses Spiel schweren Herzens nach Münster ausweichen wird. Es geht dabei um die Zuschauerkapazität und um Sicherheitsaspekte“, erklärt Rhynerns stellvertretender Vorsitzender Eike Hellenkamp im „Westfälischen Anzeiger“. „Wir hätten liebend gerne im heimischen Westfalia-Sportpark gespielt. Dafür haben wir als Vereinsverantwortliche in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt und viele Hebel in Bewegung gesetzt. Dabei haben wir auch viel dankenswerte Unterstützung der Stadt Hamm, des Polizeipräsidiums Hamm und des DFB erhalten. Es wurde alles versucht, um dies zu ermöglichen.“

Für die Dresdener Fans wolle man ein guter Gastgeber sein. „Die Abwägung der vielen Vorteile eines Spiels im Stadion von Preußen Münster, das eine viel höhere Zuschauerkapazität aufweist als unsere Arena und somit hoffentlich allen Interessierten die Möglichkeit gibt, das Spiel zu schauen, hat zu dieser Entscheidung geführt.“

2:2 im Ligabetrieb: Im Oktober 2025 waren die Fans von Dynomo Dresden zuletzt in Münsteraner Auswärtsblock zu Gast. – Foto: Björn Kaisen