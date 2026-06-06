Westfalia Rhynern im DFB-Pokal: Zweitligist mit großer Fanbase kommt

– Foto: Sascha Drenth

Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte dabei ist der SV Westfalia Rhynern, der sich als Meister der Oberliga Westfalen das letzte Ticket für die Teilnahme am DFB-Pokal sichern konnte. Auslost wurde am Samstagabend (6. Juni) wie auch schon etliche Male zuvor im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Dorthin hatte sich auch eine vierköpfige Rhyneraner Delegation um Meistertrainer und Sportchef David Schmidt begeben um gespannt die Auslosung von Losfee Deniz Aytekin zu verfolgen.

Parallel findet an diesem Wochenende in Rhynern auch das jährliche Schützenfest statt. Im Schützenzelt wurde die Auslosung per Leinwand verfolgt, viele Spieler der Meistermannschaft hatten sich auch dort zum Public Viewing versammelt. Vorab stand auch eine Liveschalte aus Dortmund ins Schützenzelt im Raum, die Pläne wurden allerdings verworfen.

Um 18:45 Uhr war es dann soweit: Als die „dicksten Fische“ des deutschen Profigeschäfts schon gezogen waren, öffnete Aytekin nach langem Warten die Rhyneraner Kugel. Der Gegner: Zweitligist Dynamo Dresden. Direkt nach der Losung war David Schmidt, der auf den Zuschauerrängen saß, am ARD-Mikro: „Wir haben schon vor der Veranstaltung viel herumphilosophiert, was ein guter Gegner ist, was ein nicht so guter Gegner ist. Da sind wir schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass jeder Gegner aus dem Topf ein Top-Gegner ist. Dass es jetzt Dynamo Dresden ist, ist natürlich auch ein Brett für uns."

Wunder gegen Dresden? Stiepermann sieht Chancen

Dynamo Dresden sicherte sich in der abgelaufenen Zweitliga-Saison den 11. Tabellenplatz und ist besonders für seine emotionale und große Fanszene bekannt. Auch Neu-Trainer Marco Stiepermann kam im „Westfälischen Anzeiger“ über das Los zu Wort: „Ich habe in meiner Zeit bei Cottbus des Öfteren gegen Dresden gespielt. Das waren immer Derbys. Dresden hat mit die besten Fans in Deutschland, das ist sensationell. Darauf können wir uns freuen. Ich weiß aber auch, dass es eine andere Seite von denen gibt, darauf müssen wir gut vorbereitet und gewappnet sein. Die Jungs können sich auf eine Riesen-Stimmung freuen, das wird einmalig sein. Als Viertligist kannst du auch mal einen Zweitligisten schlagen. Der Gegner gibt uns die Möglichkeit, dass wir vielleicht ein kleines Wunder schaffen können.“