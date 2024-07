Westfalia Herne am Sonntag nächster Testgegner des FC Kray

Nach dem 3:3 unter der Woche gegen den FC Castrop-Rauxel steht für Landesligist FC Kray am kommenden Sonntag das nächste Testspiel auf dem Programm. Um 15 Uhr gastiert Westfalia Herne in der KrayArena.

Ein Wiedersehen gibt es dabei mit dem ehemaligen Krayer Trainer Christian Knappmann, der mit Herne in der vergangenen Saison den Aufstieg von der Landesliga in die Westfalenliga perfekt machen konnte. In den beiden bisher absolvierten Testspielen gelangen der Westfalia ein Sieg und ein starkes Unentschieden gegen Oberligist Spvgg Erkenschwick.

Für die Krayer Mannschaft, die nun bereits mehrere schweißtreibende Trainingseinheiten hinter sich gebracht hat, geht es im Spiel gegen Herne weiter darum, zusammenzufinden und an der Form und der taktischen Ausrichtung zu arbeiten.