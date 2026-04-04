Westfalia Dortmund holt amtierenden Bezirksliga-Torschützenkönig Der Dortmunder A-Liga-Primus hat den nächsten Top-Transfer präsentiert. von red · 04.04.2026, 13:06 Uhr · 0 Leser

Der SC Weitmar verliert seinen Unterschiedsspieler: Stürmer Tobias Kleine Rumberg (r.). – Foto: Thorsten Wiethege

Bei Westfalia Dortmund laufen die Kaderplanung für die erste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte auf Hochtouren. Nun hat der designierte Aufsteiger den nächsten ambitionierten Transfer für den Sommer vorgestellt: Vom Bochumer Bezirksligisten SC Weitmar wechselt Tobias Kleine Rumberg an die Provinzialstraße.

Der 30-Jährige spielt aktuell seine neunte Saison für Weitmar und hatte den Verein nur für zwei einjährige Intermezzi in der Landesliga bei Mengede 08/20 (2027/18) und beim FC Altenbochum (2023/24) verlassen. In der vergangenen Spielzeit gelang dem Offensivmann sein persönlicher Karrierebestwert als er sich mit 30 Saisontoren und zusätzlichen 13 Assists die Torjägerkanone der Bezirksliga 10 schnappte.

Tobias Kleine Rumberg (l.) mit Kevin Temme, 2. Vorsitzender von Westfalia Dortmund. – Foto: Westfalia Dortmund

Westfalia Dortmund kann ab der neuen Saison also nicht nur auf einen amtierenden Bezirksliga-Toschützenkönig setzen, sondern auf einen erfahrenen Spieler mit über 250 Landes- und Bezirksliga-Einsätzen, in denen ihm bislang 103 Treffer und 57 Vorlagen gelingen konnten. Tobias Kleine Rumberg bringe "genau die Qualität und Erfahrung mit, die wir für die kommende Saison brauchen. Er ist extrem abschlussstark", ist Westfalia Dortmunds 2. Vorsitzender Kevin Temme überzeugt. Unruhige Saison in Weitmar Im Gespräch mit der "WAZ" dementiert Kleine Rumberg, dass sein Wechsel nach Dortmund mit der sportlich unruhigen Situation in Weitmar zusammenhängen würde. Der SC, der in den Vorjahren zweimal 4. und einmal Vizemeister wurde, steckt trotz der zwölf Saisontore von Kleine Rumberg in der unteren Tabellenregion fest und weist einen Vorsprung von fünf Zählern auf den ersten Abstiegsplatz vor. Anfang der Woche musste Trainer Dennis Knobel seinen Hut nehmen – es war bereits der zweite Trainerwechsel der laufenden Saison, nachdem im Oktober Tom Noack gehen musste.