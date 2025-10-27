"Spielerisch enorme Talfahrt": Bochumer Bezirksliga-Trainer muss gehen

Nach mehr als einem gespielten Drittel der Saison hinkt der SC Weitmar 45 seinen Ansprüchen in der Bezirksliga Staffel 10 weit hinterher und hat mit dem Titelrennen gar nichts zu tun. Seit Ende September wartet man im Bochumer Südwesten auf den ersten Pflichtspielsieg. Nach der 0:1-Niederlage im Spiel gegen Aufsteiger Türkiyemspor Bochum am vorletzten Wochenende, in dem man mit zwei Platzverweisen einen rabenschwarzen Tag erwischte, reichte es den Verantwortlichen der 45er: Cheftrainer Tom Noack und Assistent Stefan Schubert sind nicht mehr am Sportplatz Am Waldschlößchen tätig.

"Wir erleben aktuell eine spielerisch enorme Talfahrt, die gestern in der 0:1-Heimniederlage gipfelte", gab Sportvorstand Robin Berg am Montag, den 20. Oktober, zu Kenntnis. "Unsere in Teilen junge Mannschaft zeigt eine Form, die bereits seit mehreren Wochen rapide nach unten geht - das bereitet uns mit Blick auf die weiteren Spiele große Sorgen. Wir haben den Kader mit dem klaren Ziel zusammengestellt, unsere Eigengewächse und Talente konsequent weiterzuentwickeln. Leider stagnieren viele Jungs in ihrem Spiel, sind verunsichert und mutlos. Daher gilt es nun, diesen Spielern wieder Selbstvertrauen zu geben." Noack sei ein "fantastischer, offener Charakter, der in seinen zwei Jahren als 45-Trainer viel bewegt und erreicht hat. Unvergessen bleibt der Einzug ins Pokalendspiel, auch die furiose Rückrunde der Saison 23/24. Wir wünschen Tom nur das Beste. Er wird seinen Weg als Trainer gehen, davon sind wir überzeugt."

Tom Noack übernahm zur Rückrunde der Saison 2023/24 aus der Co-Trainer-Rolle heraus das Zepter von Ex-Coach Marco Held und führte die Bochumer mit zwölf Siegen aus 15 Spielen beinahe zum Landesliga-Aufstieg. Am Ende musste man dem punktgleichen TuS Harpen nur aufgrund des besseren Torverhältnisses den Vortritt lassen. In der vergangenen Spielzeit schloss Weitmar auf Tabellenplatz fünf ab und nahm sich zu Saisonbeginn vor die Abwehrprobleme anzugehen – und das recht erfolgreich, denn zum Zeitpunkt der Entlassung Noacks stellte Weitmar mit 15 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga. "Wir wurden mit dem Auftrag in die Saison geschickt, defensiv stabiler zu werden. Dann haben wir den Auftrag erfüllt, dann war das andere wieder nicht gut genug. So ist der Fußball, so ist die Bewertung von außen", erklärt Noack auf "WAZ"-Nachfrage. "Ich hätte mir gewünscht, dass man mir die Zeit gibt. Der Verein hat sich anders entschieden. Ich war auf jeden Fall nicht am Ende meines Lateins."