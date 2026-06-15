Westfalenpokal: Der komplette Turnierbaum übersichtlich dargestellt

Von den Favoriten hatten die Sportfreunde Siegen (in Weiß) das größte Losglück. Die Sportfreunde Lotte (jn Blau) könnten schon im Achtelfinale auf Drittligist und Titelverteidiger SC Verl treffen. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Hinweise: Bis einschließlich Viertelfinale haben klassenniedrigere Vereine automatisch Heimrecht. Die Halbfinalspiele werden erst im kommenden Jahr ausgelost. Der Sieger des Westfalenpokals qualifiziert sich für den DFB-Pokal. Sollte sich der Sieger des Westfalenpokals bereits über einen anderen Weg qualifizieren (entweder 3. Liga Platz 1 bis 4 oder bester westfälischer Regionalligist), rückt der Finalist nach. Qualifizieren sich beide Finalisten bereits über die Ligaplatzierung, würde ein Spiel um Platz 3 zwischen den Halbfinalisten ausgetragen.

Nice to know: Ein interessantes Viertel mit Drittligist SC Preußen Münster, der im Achtelfinale zum Regionalligisten SG Wattenscheid 09 fahren könnte. Das Zuschauerpotenzial dieses Duells wäre riesig. Der andere Viertelfinalist wird auf jeden Fall ein Landes- oder Westfalenligist sein. Allesamt werden sich die Außenseiter ein Highlight-Heimspiel im Viertelfinale gegen Münster oder Wattenscheid wünschen.

Spiel 1: Lüner SV (WL) - SF Ostinghausen (WL) Spiel 2: SG Bödefeld/Henne-Rartal (LL) - BSV Schüren (WL) Spiel 3: RSV Meinerzhagen (LL) - TuS Harpen (LL) Spiel 4: FC Roj (WL) - Concordia Wiemelhausen (WL) Spiel 5: SC Altenrheine (LL) - SSV Buer (WL) Spiel 6: SpVgg Vreden (OL) - SC Preußen Münster (3. Liga) Spiel 7: FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL) - SG Wattenscheid 09 (RL) Spiel 8: SV Westrich (LL) - DJK TuS Hordel (OL)

Spiel 9: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

Spiel 10: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4

Spiel 11: Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6

Spiel 12: Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 8

Achtelfinale (14. September bis 15. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Spieler Spiel 12

Viertelfinale (20. Oktober bis 19. November)

Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14

2. Viertel

Nice to know: Das Kracher-Viertel mit Drittligist SC Verl, der zum Stadt-Derby beim Landesligisten FC Kaunitz reist, und drei Regionalligisten. Der FC Gütersloh und der SC Wiedenbrück stehen sich direkt gegenüber. Die Sportfreunde Lotte treffen nach der weiten Reise zum Landesligisten TSV Raesfeld (ca. 125 km) auf den Sieger des prestigeträchtigen Münsteraner Oberliga-Derbys zwischen Gievenbeck und Hiltrup. Mit Lippstadt und Maaslingen sind zwei weitere Oberligisten in diesem hochklassig besetzten Viertel vertreten.

1. Runde (30. Juli bis 2. August)

Spiel 1: SV Heide Paderborn (LL) - SC Herford (WL)

Spiel 2: SVKT 07 Minden (LL) - SV Lippstadt 08 (OL)

Spiel 3: SG Massen (LL) - Kreispokalsieger HSK (wahrscheinlich SV Brilon, der als Bezirksligist Heimrecht hätte)

Spiel 4: FC Gütersloh (RL) - SC Wiedenbrück (RL)

Spiel 5: TSV Raesfeld (LL) - Sportfreunde Lotte (RL)

Spiel 6: 1. FC Gievenbeck (OL) - TuS Hiltrup (OL)

Spiel 7: TBV Lemgo (LL) - SC RW Maaslingen (OL)

Spiel 8: FC Kaunitz (WL) - SC Verl (3. Liga)

2. Runde (18. August bis 10. September)

Spiel 9: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

Spiel 10: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4

Spiel 11: Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6

Spiel 12: Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 8

Achtelfinale (14. September bis 15. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Spieler Spiel 12

Viertelfinale (20. Oktober bis 19. November)

Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14

3. Viertel

Nice to know: Setzen sich die Favoriten durch, würden im Viertelfinale die Regionalligisten SV Rödinghausen und SV Westfalia Rhynern aufeinander treffen. Aber Rhynern muss ausgerechnet zum Ex-Club seines Neu-Coachs Marco Stiepermann und letztjährigen Aufstiegsrivalen ASC 09 Dortmund. In dem Duell wird sich sicherlich nichts geschenkt. Die baldigen Westfalenliga 1-Favoriten RW Ahlen und SC Peckeloh dürften sich Hoffnungen auf eine Überraschung machen. Der Rest um den insolventen Verein Türkspor Dortmund geht eh als klarer Außenseiter ins Rennen.

1. Runde (30. Juli bis 2. August)

Spiel 1: Ibbenbürener SpVg (LL) - FC 96 Recklinghausen (LL)

Spiel 2: SC Münster 08 (LL) - RW Ahlen (WL)

Spiel 3: SV Dringenberg (BL) - SV Rödinghausen (RL)

Spiel 4: FC Lübbecke (BL) - Post TSV Detmold (LL)

Spiel 5: SG FA Herringhausen/Eickum (BL) - TuS GW Pödinghausen (LL)

Spiel 6: TuS Lipperreihe (LL) - Spvg Steinhagen (LL)

Spiel 7: ASC 09 Dortmund (OL) - Westfalia Rhynern (RL)

Spiel 8: Türkspor Dortmund (WL) - SC Peckeloh (WL)

2. Runde (18. August bis 10. September)

Spiel 9: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

Spiel 10: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4

Spiel 11: Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6

Spiel 12: Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 8

Achtelfinale (14. September bis 15. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Spieler Spiel 12

Viertelfinale (20. Oktober bis 19. November)

Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14

4. Viertel

Nice to know: Losglück für Regionalligist Sportfreunde Siegen, der sich ausschließlich gegen klassentiefere Gegner bis in das Halbfinale vorspielen könnte. Insbesondere die Oberligisten SpVgg Horsthauen, Victoria Clarholz und SpVgg Erkenschwick werden den Status "Spielverderber" anpeilen. Aber auch Siegens Derby-Rivale TuS Erndtebrück würde sich auf ein Duell im Achtelfinale freuen, um die Überraschung des Kreispokalendspiels 2025 zu wiederholen.

1. Runde (30. Juli bis 2. August)

Spiel 1: RW Hünsborn (LL) - SpVgg Horsthausen (OL)

Spiel 2: TuS Sundern (LL) - Sportfreunde Siegen (RL)

Spiel 3: Kirchhörder SC (LL) - TuS Erndtebrück (WL)

Spiel 4: FC Iserlohn (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (WL)

Spiel 5: SV BW Rixbeck-Dedinghausen (KLA) - SuS Bad Westernkotten (WL)

Spiel 6: Holzwickeder SC (WL) - Victoria Clarholz (OL)

Spiel 7: SVE Heessen (LL) - Eintracht Ahaus (WL)

Spiel 8: FC Marl (LL) - SpVgg Erkenschwick (OL)

2. Runde (18. August bis 10. September)

Spiel 9: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

Spiel 10: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4

Spiel 11: Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6

Spiel 12: Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 8

Achtelfinale (14. September bis 15. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Spieler Spiel 12

Viertelfinale (20. Oktober bis 19. November)

Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14