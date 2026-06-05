Eklat im HSK: Pokalfinale nach Tätlichkeit gegen Schiri abgebrochen

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Das schlechtmöglichste Szenario für das Ende einer Pokalsaison trat am gestrigen Nachmittag (4. Juni) in Medebach-Oberschledorn ein: Das Kreispokalfinale im Hochsauerland zwischen Landesligist SV Schmallenberg/Fredeburg und Bezirksligist SV Brilon wurde beim Stand von 1:1 in der 80. Minute abgebrochen. Auslöser war allerdings nicht der zwischenzeitliche Starkregen im östlichen HSK, sondern eine augenscheinliche Totalentgleisung eines Schmallenberger Spielers.

Brilons Stürmer Samuel Owusu war im Schmallenberger Strafraum zu Fall gebracht worden, Schiedsrichter Nikolai Mester aus dem benachbarten Fußballkreis Arnsberg entschied auf Elfmeter für den SVB. Wie die Lokalmedien „match-day.de“ und „Westfalenpost“ übereinstimmend berichten, soll sich ein Schmallenberger Spieler dann zu einer verbalen Entgleisung gegenüber Mester hat hinreißen lassen, der diesen folgerichtig mit der roten Karte vom Platz stellte. Daraufhin soll der Spieler den Referee geschubst haben, sodass Mester die Partie abbrach.

Kurz zum Sportlichen: Carlos Schöllmann hatte die klassenhöheren Schmallenberger in der 34. Minute in Führung gebracht, die Brilons Finn Rupprath nach sehenswerter Vorarbeit von Moritz von Ascheraden vier Zeigerumdrehungen später egalisieren konnte. Viel mehr Highlights sollten sich im Sportpark Rohwiese für die rund 400 Zuschauer nicht mehr ergeben, ehe die 80. Minute schlug.

„Selbstverständlich verurteile ich das Verhalten meines Spielers. Das ist bodenlos, wird Konsequenzen nach sich ziehen und darf nicht passieren“, sagte Schmallenbergs Trainer Merso Mersovski der „Westfalenpost“, kritisierte bei „match-day.de“ aber zugleich auch die Entscheidung des Schiedsrichters. „Trotzdem sollte man die Kirche im Dorf lassen und die Situation vernünftig lösen. Mit dem Elfmeter und der roten Karten war die Szene aus meiner Sicht bereits ausreichend sanktioniert. Sie war aber auch nicht derart gravierend, dass sie zwangsläufig zu einem Spielabbruch führen musste. Ich hätte erwartet, dass der

Schiedsrichter nach der Hektik zunächst für Beruhigung sorgt und das Spiel gegebenenfalls

unterbricht. Nach meiner Wahrnehmung wurde der Schiedsrichter nicht im Gesicht

geschlagen. Sollte das tatsächlich nicht der Fall gewesen sein, fällt es mir schwer, den

Spielabbruch nachzuvollziehen.“

Brilons Sportlicher Leiter Cem Yildiz erklärte: „Der Schubser erfolgte definitiv nach der roten Karte. Anschließend entstand eine größere Traube von Spielern, zudem liefen weitere Personen auf den Platz, was die Situation zusätzlich aufgeheizt hat. Der Schiedsrichter teilte später mit, im Gesicht getroffen worden zu sein. Sollte das tatsächlich so gewesen sein, kann ich einen Spielabbruch nachvollziehen. Wenn es keinen Treffer im Gesicht gegeben hat, hätte man aus meiner Sicht auch das Stopp-Konzept des DFB nutzen können, um die Gemüter zu beruhigen. Insgesamt finde ich den Spielabbruch schade, weil ich das Spiel gerne regulär über 90 Minuten gespielt hätte.“

Verbandsfunktionäre positionieren sich klar

Kreisverbandsfunktionäre stützten Schiedsrichter Mester in der „Westfalenpost“ deutlich den Rücken. „Da gibt es nur eine Entscheidung: Spielabbruch. Das ist klar geregelt, da ist kein Handlungsspielraum“, so Mathias Gerlach, Kreisvorsitzender des Fußballkreises Hochsauerland. „Natürlich ist das ein Ende, das du als Kreis Hochsauerland überhaupt nicht haben willst. Aber wie gesagt: Bei tätlichen Angriffen gegen Schiedsrichter gibt es 0,0 Prozent Toleranz. Da ist das Spiel dann abzubrechen.“

Pokalspielleiter Rüdiger Süring stellte bei „match-day.de“ klar, dass man hinter der Entscheidung stehe. „Es gibt auch überhaupt keinen Grund für Kritik am Schiedsrichter, denn der hat vollkommen regelkonform gehandelt. Wenn der Unparteiische tätlich angegangen wird, ist schlicht eine Grenze überschritten.“ Eine Fortsetzung des Finals nach dem Vorbild des DFB-Stopp-Konzepts sei in der Situation nicht angedacht gewesen. „Dies greift in hitzigen Spielen, aber nicht, wenn der Schiedsrichter tätlich angegangen wird.“

Als wahrscheinlichstes Szenario gilt nun, dass der SV Brilon am „grünen Tisch“ zum Kreispokalsieger ernannt wird. Dem Schmallenberger Spieler droht eine lange Sperre, seinem Verein eine satte Geldstrafe. Letztlich gebe es aber „nur Verlierer“, so Süring, zumal man zum 25-jährigen Jubiläum des Fußballkreises keinen Sieger küren konnte.

Für den SV Brilon gilt es nun ganz schnell, den Blick nach vorne zu richten. Als Vizemeister der Bezirksliga 4 hat man sich für die Aufstiegsrelegation qualifiziert und trifft nach einem Freilos am Sonntag (7. Juni, 15 Uhr) in Geseke-Störmede auf den TuS Lipperreihe, der sich zeitgleich zum abgebrochenen Pokalfinale mit 2:0 gegen den VSV Wenden durchsetzen konnte.