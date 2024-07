Westfalenliga Staffel 2 - die Transferübersicht zur Saison 2024/25

BSV Schüren

Trainer: Sascha Rammel

Zugänge: David-Kwami Amouzou (Hombrucher SV), Kerim Senderovic (TuS Bövinghausen), Gibril Harding, Andreas Lüder (beide Mengede 08/20), Mikail Bayir (Lüner SV), Jonas Herzer (ASC 09 Dortmund U19), Jannik Benning (ASC 09 Dortmund)

Abgänge: Vincent-Noah Vogel (Dortmunder Löwen), Alexander Bernhard (Hombrucher SV), Michael Hines (Hombrucher SV), Björn Menneke (Hombrucher SV), Rene Richter (Hombrucher SV), Jonas Schneck (Hombrucher SV), Sascha Samulewicz (Torwart-Trainer, Hombrucher SV), Murat Keskinkilic (Leih-Ende, Rot Weiss Ahlen), Christian Bernhard (Hombrucher SV), Oliver Roll (Ziel unbekannt), Tim Oberwahrenbrock (Ziel unbekannt)



DSC Wanne-Eickel

Trainer: Pascal Beilfuß

Zugänge: Jan Apolinarski (SC Neheim), Lucas Kretschmer (TSG Sprockhövel), David Tang (TuS Haltern am See), Philipp Dragicevic (SV Wanne 11), Justin Lubkoll, Gerard Lubkoll (beide TSG Dülmen), Leon Zielonka (SC Neheim), Marius Speker (TuS 05 Sinsen), Max-Luca Schmidt (Wacker Obercastrop U19), David Jung (eigene U19), Timo Erdmann (DJK TuS Hordel)

Abgänge: Bekem Saglam (Lüner SV), Frederic Westergerling (Kirchhörder SC), Firat Cinar (FC Roj), Imran Dzubur (Sportfreunde Bulmke), Alexander Nete (FC Marl), Aker Arslan (Lüner SV), Ozan Simsek (TSG Sprockhövel), Jason Athegang (SV Wanne 11), Emircan Savurgan, Dogan Mehmetoglu, Faid Dzinic (alle Ziel unbekannt), Faid Dzinic (DJK Wattenscheid)



FC Brünninghausen

Trainerduo (neu): Giovanni Schiattarella, Kevin Brümmer

Zugänge: Jannik Tipkemper (Hombrucher SV), Plamen Peychev (eigene U19), Felix Boldin (SC Verl), Ilyas Khattari (Dortmunder Löwen), Ousman Diallo (TSC Eintracht Dortmund U19), Sipan Uzun (TSC Eintracht Dortmund U19)

Abgänge: Dietrich Liskunov (SpVg BG Schwerin), Jan Broda (Laufbahnende, nur noch Torwart-Trainer), Florian Gondrum (Westfalia Huckarde), Sebastian Kruse (SuS Kaiserau), Tim Lorenz (Königsborner SV), Steven Kodra (Türkspor Dortmund), Maciej Adrian Bokemueller (FC Roj Dortmund), Anis El Hamassi (Sportfreunde Lotte)



FC Iserlohn

Trainer: Maximilian Borchmann

Zugänge: Gianluca Caruso (VfB Westhofen), Oktay Avci (VfB Westhofen), Samuel Alain Abane (Hombrucher SV), Blendar Avdullahu (FC Etr. Ihmert/Bredenbruch), Viktor Sacharenko (SC Lüdenscheid), Pablo Perez Carriazo (Lüner SV), Tius Hugo Brenke (eigene U19), Robin Korpp (eigene U19), Luc Ekokole (VfB Waltrop U19)

Abgänge: Sergen Cinar (Vatanspor Hemer), Marvin Figueira Candido (SC Neheim), Lorentz Shabani, Adil Elmouden, Ayman Moussaoui Annafai (alle Ziel unbekannt), Ahmed Azirar (ASSV Letmathe), Aleksander Markovic (Kirchhörder SC), David Maleika (BSV Menden), Armen Maksutoski (FC Sandzak)



Holzwickeder SC

Trainer (neu): Kurtulus Öztürk

Zugänge: Michael Kuhfeld (VfR Sölde), Tom Wonneberger (SC Neheim), Maurice Modrzik (Werner SC), Efe Bozaci (Werner SC), Michael Vrljic (Lüner SV), Nils Bartke (TuS Haltern am See), Kerem Keskin (Rot Weiss Ahlen), Seydi Keskin (Rot Weiss Ahlen)

Abgänge: Finn-Jona Heinings (Kirchhörder SC), Moritz Müller (Westfalia Rhynern), Branko Vasic (Ziel unbekannt), Branko Vasic (SV Sodingen), Connor Mc Leod (Westfalia Rhynern), Pjer Radojcic (FC Roj Dortmund), Amarilnto Kourti (Hammer SpVg), Joao Filipe da Silva Macedo (Ziel unbekannt), Dylan Pires (Ziel unbekannt)



Lüner SV

Trainer (neu) : Hayrettin Celik

Zugänge: Jörg Lemke (VfB Lünen 08), Olcay Yilmaz (VfB Bottrop), Paul Wiemer (SC Preußen Münster II), Danny Miguel Putzig (VfB Waltrop), Ali Gülcan (Westfalia Herne), Volkan Ablak (Westfalia Herne), Ennes Yilmaz (Hombrucher SV), Bekem Saglam (DSC Wanne-Eickel), Bubacarr Jallow (VfL Kemminghausen), Marcello Bena (SC Preußen Münster II), Aker Arslan (DSC Wanne-Eickel), Lokman Erdogan (Westfalia Herne), Jan Schuepphaus (SC Preußen Münster U19), Damasy Daniel (Hammer SpVg), Tarik Kurt (Königsborner SV)

Abgänge: Lukas Berger (TuS Hiltrup), Flemming Sandt (VfR Sölde), Sergen Bozcan (SV Brackel 06), Luis Oliver Schultz (SpVgg Erkenschwick), Michael Vrljic (Holzwickeder SC), Luca Marco De Angelis (Eintracht Rheine), Benjamin Teichmöller (Ziel unbekannt), Raoul Wistuba (SV Brackel 06), Mike Pihl (Rot Weiss Ahlen), André Witt (VfL Kamen), Okan Saritas (FC 96 Recklinghausen), Pablo Perez Carriazo (FC Iserlohn), Ole Danszczyk (SG Bockum-Hövel), Mikail Bayir (BSV Schüren)



RSV Meinerzhagen

Trainer (neu): Nils Langwald

Zugänge: Kenan Uzun (FSV Gerlingen), Daniel Barch (Kiersper SC), Simon Weber (SpVg Olpe), Erlon Sallauka (FSV Gerlingen)

Abgänge: Nik Kunkel (SC Lüdenscheid), Hakan Demir (Ziel unbekannt), Raphael Gräßer (Borussia Dröschede), Pascal Neumann (SpVg Olpe), Aimen Aslan (VfB Wissen 1914), Eren Albayrak (SG Finnentrop/Bamenohl), Mohamed Chamkha (TS Plettenberg)



SC Obersprockhövel

Trainer: Robert Wasilewski

Zugänge: Benjamin Janson (SpVg Hagen 11 II), Niklas Musial (SV Wanne 11), Kjell Friedenberg (TSG Sprockhövel), Jacob Lazarus (SV Schermbeck), Steven Frühauf (1. FC Frankfurt (Oder)), Nick Johannes (eigene 2. Mannschaft)

Abgänge: Kai Oliver Gottesbüren (FSV Gevelsberg), Dawid Ginczek (Laufbahnende), Niklas Niedergethmann (Laufbahnende), Mert Özkan (Hedefspor Hattingen), Lennart Seitz (Sechsmonatige China-Reise), Konstantinos Toris (Ziel unbekannt), Melchior Kazimierz Majewski (Ziel unbekannt), Jonas Seitz (Ziel unbekannt), Selcuk Aydin (Hedefspor Hattingen)



Westfalia Herne

Trainer: Christian Knappmann

Zugänge: Kaan Cosgun (SV Sodingen), Daniel Dudek (SG Wattenscheid 09), Dominik Lepinski (TuS Hannibal), Bernad Gllogjani (TuS Hannibal), Moritz Brüggemann (TuS Bövinghausen), Ahmet Ardic (Wuppertaler SV U19), Yanni Regäsel (TuS Bövinghausen), Ilker Murat Berberoglu (SV Sodingen), Tokiya Monno (SV Rot-Weiß Deuten), Jaro Walter, Andriy Dobrovolskyi (beide eigene U19), Santiago Munevar (USA), Maurice Bank (BV Herne-Süd), Pascal Knop (DJK TuS Hordel U19), Daiki Shigeno (Japan), Riku Tome (SC Kapellen)

Abgänge: Ali Gülcan (Lüner SV), Volkan Ablak (Lüner SV), Lokman Erdogan (Lüner SV), Ahmed Oussama Hatim (Ziel unbekannt), David Wassmann (Firtinaspor Herne), Musa Dilek (SV Horst-Emscher 08), Marvin Schuster (SpVgg Horsthausen), Futukaro Hashigushi (SF Wanne-Eickel), David Yeboah, Kiryu Ono, Ousmane Cisse, Ömer Faruk Özden (alle Ziel unbekannt), Aleksandar Gjorgjievski (FC 96 Recklinghausen), Akin Ergin (Hamborn 07), Abdul Afiz Tholley (YEG Hassel)



SpVgg Horsthausen

Trainer: Marc Lutz Gerresheim

Zugänge: Toni Anto Petrovic (SV Wanne 11), Steven Schulz (SV Wanne 11), Fabian Vargues Martins (Hombrucher SV), Marvin Schuster (Westfalia Herne), Halil Celik (VfB Waltrop U19), Mohamed Bouachria (SV Horst-Emscher 08)

Abgänge: Fabian Gillner (Spvg Blau-Gelb Schwerin), Sebastian Freyni (Eintracht Erle 1928), Tugrul Aydin (Eintracht Erle 1928), Marvin Pollesch (VfB Börnig), Rico Grabczynski (FC 96 Recklinghausen), Marc Werner (Laufbahnende), Dominik Corte (BV Hiltrop), Ahmet Tarik Tosun (Sportfreunde Bulmke), Yassin Bouchantiya (FC Castrop-Rauxel)



SV Hohenlimburg

Trainer (neu): Ramazan Yilmaz

Zugänge: Onur Cenik (Türkspor Dortmund), Kürsat Erzurum (SpVg Hagen 11 II), Emre Atuk (Borussia Dröschede), Sam Armandeh (Königsborner SV), Sedon Nkolito (ASSV Letmathe)

Abgänge: Justin Tyler (VfL Schwerte), Julian Schakat (FC Wetter), Samet Davulcu (Karriereende), Lazar Dobrijevic (FSV Werdohl)

SV Sodingen

Trainer: Michael Wurst, Jimmy Thimm

Zugänge: Maximilian Dagott (TSG Sprockhövel), Marc Flaczek (SV Wanne 11), Tim Neumann (SV Langendreer 04), Marlon Nowara (SV Langendreer 04), Louis Wißing (BW Alstedde), Branko Vasic (Holzwickeder SC), Chris Matuszak (Wacker Obercastrop), Imad Aweimer (Wacker Obercastrop), Fahd Latrach (VfB Habinghorst), Tymur Fazilov (Westfalia Herne U19), Eghose Osawe (BWW Langenbochum), Brian Ojiako (vereinslos, zuletzt VfB Günnigfeld), Emmanuel Tabi (FC Neuruhrort)

Abgänge: Joshua Tollas (TuS Ennepetal), Romario Antonio Guscott (Firtinaspor Herne), Kaan Cosgun (Westfalia Herne), Maurice Post (Concordia Wiemelhausen), Michel Post (Concordia Wiemelhausen), Ilker Murat Berberoglu (Westfalia Herne)



Vestia Disteln

Trainer: Daniel Koseler

Zugänge: Linus Waldner (TuS 05 Sinsen), Tom Gola (TuS Haltern am See), Tom Röttger (SpVgg Erkenschwick), Niels Veverka (TuS Haltern am See U19), Dominik Lewandowski (vereinslos)

Abgänge: Marvin Piechottka (ab sofort Co-Trainer), Yannick Goecke (Ziel unbekannt), Luca Schreiber (SF Stuckenbusch), Jan Strebel (studienbedingt nach Berlin), Maurits Kühn (eigene 2. Mannschaft)



Wacker Obercastrop

Trainer (neu): Zouhair Allali

Zugänge: Louis Pogrzeba (SpVgg Erkenschwick), Engincan Koc (FC Castrop-Rauxel), Mohammed Cisse (Hombrucher SV), Florian Tonye (DJK TuS Hordel), Niclas Grzelka (TuS 05 Sinsen), Lukas Steinrötter (SV Schermbeck), Akin Ciger (SSV Buer)

Abgänge: Yogan Cordero Astacio (FC Epe), Chris Matuszak (SV Sodingen), Imad Aweimer (SV Sodingen), Bilal Abdallah (Ziel unbekannt), Leonardo da Silva Pantaleao (FC Castrop-Rauxel), Marko Onucka (FC 96 Recklinghausen), Valdet Rama (SpVg Hagen 11)



TSG Sprockhövel

Trainer: Andrius Balaika

Zugänge: Seymen Jeremy Sayin (eigene U19), Leon Salvatore (FSV Gevelsberg), Oussama Anhari (TuS Ennepetal), Ozan Simsek (DSC Wanne-Eickel), Niklas Orlowski (FC Altenbochum), Azmir Alisic (SC Neheim)

Abgänge: Maximilian Dagott (SV Sodingen), Kjell Friedenberg (SC Obersprockhövel), Emre Yesilova (Ziel unbekannt), Levin Müller (Wuppertaler SV), Dimitrios Papadopoulos (TuS Bövinghausen), Denis Milic (Sportfreunde Lotte), Dominick Wasilewski (TuS Bövinghausen), Kiyan Gilani (SpVgg Erkenschwick), Duran Deniz (SG Wattenscheid 09), Nico Böll (SV Lippstadt 08), Emre Yesilova (SG Wattenscheid 09), Kacper Slupski (Ziel unbekannt), Denizhan Yazici (Ziel unbekannt)



TuS Erndtebrück

Trainer (neu): Mounir Saida

Zugänge: Justin Huber (Sportfreunde Siegen), Simon Mack (FSV Gerlingen), Noel Ben Arfaoui (TSV Weißtal), Endrit Curri (TSV Weißtal), Oliver Schnitzler (SV Rahrbachtal), Marius Burkert (Sportfreunde Siegen U19)

Abgänge: Robin Klaas (SG Finnentrop/Bamenohl), Leandro Fünfsinn (SG Finnentrop/Bamenohl), Jordy Dombo, Mourice Grohs, Ernes Hidić, Yudai Matsumoto, Shion Ueno (alle Ziel unbekannt), Jonas Brammen (pausiert)