Westfalenliga Staffel 1 - die Transferübersicht zur Saison 2024/25

Delbrücker SC

Trainer: Detlev Dammeier

Zugänge: Levin Borgmeier (SC Verl II), Julian Düsterhus (SC Verl II), Lukas Hartmann (SC Verl U19), Radu Nicolae Prepelita (SCV Neuenbeken), Fabian Engelbrecht (Heide Paderborn), Aleksandar Stoimenov (eigene U19), Jeremy Franz (eigene U19), Tim Atorf (eigene U19), Marvin Meier (eigene U19), Matthias Halfmann (eigene 2. Mannschaft), Moritz Baum (SC Verl II), Simon Tepper (SV Heide Paderborn), Gian Manuel Pieper (SC Verl II)

Abgänge: Jean-Pierre Dingerdissen (SpVg Steinhagen), Kevin Holz (Laufbahnende, verletzungsbedingt), Paul Danner (Stipendium in den USA), Jonathan Göke (Hövelhofer SV), Kevin Holz (BV Bad Lippspringe), Damian Artur Biniek (SV Lippstadt 08), Benedikt Genz (VfL Theesen), Daryoush Hosseini (Heide Paderborn), Efe Tirpan (SC Verl II), Maximilian Helf (SC Peckeloh), Jannik Tödtmann (SC Peckeloh), Hasan Dere (SV Lippstadt 08)



DJK Grün-Weiß Nottuln

Trainer: Darius Schwering, Marvin Möllers

Zugänge: Richard Joaquim (TuS Hiltrup), Dean Winter (eigene U19), Luis Thoms (SG Coesfeld 06), Ludwig Bünker (1. FC Gievenbeck U19), Alessandro Sidoti (TuS Hiltrup U19), Kevin Stenzel (TuS Haltern am See)

Abgänge: Noah Glodek (TuS Gahlen), Andre Kreuz (VfB Hüls), Maximilian Wenning (Ziel unbekannt), Alexander Bilski (Westfalia Gemen), Maximilian León Picht (Westfalia Kinderhaus), Henning Klaus (SC Münster 08)



FC Nieheim

Trainer: Thomas Bauer, Ilija Sasanski

Zugänge: Lars Thorenmeier (SG Brakelsiek / TuS Wöbbel), Nelo Donko (SG Boke/Bentfeld), Jan Schlenger (SV Rödinghausen II), Philip Hildesheim (SC Paderborn 07 U19), Ahmed Omar (STK Eilvese), Imad Al-Din Mustafic (SC Wiedenbrück U19), Julian Kracht (Rückkehr nach Auslandsaufenthalt, zuvor SC Verl U19), Ziad Baris (SC Verl II)

Abgänge: Raphael Reineke (SG Sonneborn / Alverdissen), Simon Druffel (SG Sonneborn / Alverdissen), Ralf-Dominik Ovenhausen Martinez (FSV Trier-Tarforst II), Alexander Vogel (Hövelhofer SV), Martin Gröcker (Hövelhofer SV), Lucas-Johannes Ollek (SV Arminia Hannover), Nils Köhler (SV Lippstadt 08), Vadim Thomas (Ziel unbekannt)



Preußen Espelkamp

Trainer: Christian Franz-Pohlmann

Zugänge: Paul Nehl (KSV Baunatal), Hasan Köse (DSC Arminia Bielefeld U19), Yilmaz Karak (VfL Theesen U19), Lennon Blaha, Tristan Zopf, Fynn Christian Kunkel, Ben-Ole Möller (alle eigene U19), Daniel Wessler (SV Rödinghausen II)

Abgänge: Julian Philipp Frommann (SV Rödinghausen II), Konstantinos Keissoglou (SC Verl II), Rivaldo Mitkov (TV Dinklage), Moritz Wefelmeier (FC Schwabing), Kerem Gürsoy (SC Herford), Marcel Reiss (BV Stift Quernheim)



SC Peckeloh

Trainer: Markus Kleine-Tebbe

Zugänge: Marlon Becker (SpVg. Steinhagen), Maximilian Helf (Delbrücker SC), Jannik Tödtmann (Delbrücker SC), Harun Kizilboga (FC Kaunitz), Sven Lucas Richter (SC Melle 03), Harun Kizilboga (FC Kaunitz)

Abgänge: Silas Burke (Borussia Emsdetten), Jonas Weißen (TuS Hiltrup), Tom Bauer (Eintracht Rheine), Kai Adrian (FC Bad Oeynhausen), Alexander Enns (TuS Brake Bielefeld), Tom Fuhrmann (VfL Theesen), Max Teipel (Heide Paderborn)



RW Maaslingen

Trainer: Sergej Bartel

Zugänge: Kadir Yildirim (RW Kirchlengern), Artem Panasenkov (RW Kirchlengern), Atakan Kurnaz (TuS Tengern), Mohamed Kanté (SVKT 07 Minden), Paul-Joan Heineking (JFV RWD Rehden), Joel Waterbär (TuS Tengern), Marcel Hofrath (Türkspor Neckarsulm), Christian Paul Schwier (VfL Bückeburg), Berkan Ersoy (SF Lotte), Bohdan Ostrenko (BFC Daugavpils/Lettland)

Abgänge: Marcello Romeo Block (FC Kaunitz), Marvin Gellermann (FC Kaunitz), Yasin Köse (TuS Dielingen), Tim-Lennart Siekmann (Westfalia Kinderhaus), Louis Elsner (SC Herford)



Westfalia Kinderhaus

Trainer: Omid Asadollahi (neu, vorher Co-Trainer)

Zugänge: Jürgen Sinev (VfL Senden), Leeroy Wesbuer (1. FC Gievenbeck U19), Henri Aaron Isert (1. FC Gievenbeck U19), Asmar Paenda (1. FC Gievenbeck), Maximilian León Picht (DJK Grün-Weiß Nottuln), Tim-Lennart Siekmann (RW Maaslingen), Merwan Mohammed Ali (1. FC Gievenbeck U19), Levent Taylan Öztürk (RW Ahlen)

Abgänge: Vincent Oelgemöller (Borussia Münster), Niels Lautenbach (SC Münster 08), Philipp Dubicki (Ziel unbekannt), Elias Kourouma (Westfalia Rhynern), Julian Horstmann (Ziel unbekannt), Kevin Schöneberg (Karriereende), Massih Wassey (Laufbahnende)



SG Bockum-Hövel

Trainer: Jan Mance (neu, Co-Trainer SV Lippstadt 08)

Zugänge: Samel Begoski (Westfalia Rhynern U19), Adin Kahric (SVE Heessen), Malik Baytar (SC Verl II), Alfphe Kandza Ndoumbele (KVC Sint-Eloois-Winkel Sport/Belgien), Ioannis Tsingos (SC Verl II), Benjamin Sodic (Aramäer Ahlen), Lars Brinkmann (BV Westfalia Wickede), Oualid Atriki (RW Ahlen U19), Ole Danszczyk (Lüner SV), Kangkyeom Kim (Hombrucher SV), Mikail Baytar (SC Verl U19), Christopher Balkenhoff (SV Lippstadt 08)

Abgänge: Leon Müsse (SVE Heessen), Bilal Baaka (SVE Heessen), Oussama Daoudi (SVE Heessen), Leon Schmidt (FC Kaunitz), Melih Sayin (SC Preußen Münster II), Jonas Westmeyer (TuS Hiltrup), Bilal Baaka (Ziel unbekannt), Sebastian Schütte (Ziel unbekannt), Lukas Cofalik (Ziel unbekannt), Marcel Klemmer (Ziel unbekannt), Mergim Deljiu (Westfalia Rhynern), Rafael-Miguel Lopez-Zapata (Westfalia Rhynern), Gutinho Antonio (Hammer SpVg), Max Vanioujin (Hammer SpVg), Aymana Benzougagh (Ziel unbekannt)



Borussia Emsdetten

Trainer: Roland Westers

Zugänge: Markus Weidel (FSV Ochtrup), Noah-Jacob Afiemo (SV Burgsteinfurt), Laurentin Tuca (SuS Stadtlohn), Engin Shegaj (FSV Ochtrup), Silas Burke (SC Peckeloh), Julius Hölscher (Eintracht Rheine), Arian Tim Kraushaar (Vorwärts Epe), Arne Moselage (FC Eintracht Rheine U19), Dani Fahad (SpVgg Vreden), Lars Dömer (reaktiviert), Arton Balja (Graf Kobbo Tecklenburg)

Abgänge: Niclas Kock (SpVg Emsdetten 05), Henrik Möllers (SpVg Emsdetten 05), Marius Klöpper (SpVg Emsdetten 05), Kevin Meise (SpVgg Vreden), Kevin Torka (Laufbahnende), Moritz Uphoff (Laufbahnende), Kevin Hagemann (Ibbenbürener SpVg), Daniel Mladenovic (TuS Freckenhorst), Jonah Behrendt (SV Burgsteinfurt), Karl Hoffmann (Laufbahnende), Tom Holöchter (pausiert verletzungsbedingt), Nick Wedi (pausiert)



SV Mesum

Trainer: Pascal Wilmes (neu, zuvor Co-Trainer)

Zugänge: Hannes Hesping (Eintracht Rheine), Tizian Maximus Hinterding (vereinslos), Julin Muthulingam (Teuto Riesenbeck), Rene Pöhlker (SuS Neuenkirchen), Timon Schmitz (Eintracht Rheine), Simon Moss (eigene 2. Mannschaft)

Abgänge: Luca Bültel (SuS Neuenkirchen), Luca Schweder (GW Amisia Rheine), Yannik Willers (Germania Hauenhorst), Andreas Heckmann (Germania Hauenhorst), Kürsat Özmen (Ziel unbekannt, Max Jasper (Laufbahnende, ggf. Stand-by)

SV Rödinghausen II

Trainer: Jan Stromberg

Zugänge: Julian Philipp Frommann (Preußen Espelkamp)

Abgänge: Dafe Nana (FSC Rheda), Mohammed Tokko (VfL Viktoria Mennighüffen), Adrian Mavretic (TuS Lohe), Daniel Wessler (FC Preußen Espelkamp), Tobias Keller (SV Bad Rothenfelde), Max Kamann (SV Lippstadt 08), Furkan Yilmaz (SC Verl II), Malte Meßmann (Eintracht Hohkeppel)



TuS Hiltrup

Trainer: Marcel Stöppel

Zugänge: Finn Lenze (SC Münster 08), Lukas Berger (Lüner SV), Moritz Pauli (Borussia Münster), Marko Costa Rocha (Borussia Münster), Felix Bußmann (Vorwärts Wettringen), Lukas Fiedler (Sportclub Greven 09), Jonas Weißen (SC Peckeloh), Ogün Gümüstas (Beckumer SpVg), Mats Feckler (SC Preußen Münster), Jonas Westmeyer (SG Bockum-Hövel), Nils Johannknecht (Rückkehr aus Hamburg)

Abgänge: Max Schuler (Wacker Mecklenbeck), Jasper Dreinemann, Moritz Revermann, Julian Sammerl, Maksym Losiev (alle Ziel unbekannt), Edgar Krieger, Christoph Lübke (beide Laufbahnende), Lyon Meyering (Borghorster FC)