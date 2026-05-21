West-Orte für Sonntag fix: So läuft die Relegation 2026 zur KL und KK

FuPa gibt einen Überblick über die Relegationstermine im Kreis Niederbayern West und die Anzahl der freien Plätze. FuPa berichtet von allen Relegationsspielen natürlich live und ausführlich. Sehr gerne können wie immer aktive FuPaner beim Liveticker mithelfen 💪🏻. Die Übersicht wird ständig aktualisiert und ergänzt.

Sonderfall - SpVgg Plattling - ab sofort für die Berechnung nicht mehr relevant: Die SpVgg Plattling kann als Kreis Ost-Verein in der Bezirksliga West noch in die Abstiegsrelegationszone rutschen. Das hätte bis zum Vorjahr Einfluss auf die Berechnung der freien Plätze gehabt. Da der BFV-Verbandstag aber am 09. Mai, die Möglichkeit der "kreisübergreifenden Einteilung" beschlossen hat (!), wird der Bezirk Niederbayern künftig auch auf Kreisebene was die Einteilung der Teams betrifft, ganzheitlich betrachtet. Sprich: je nach Regionalität kann es ab der neuen Saison in Grenzfällen unabhängig von der eigenen Kreiszugehörigkeit dazu kommen, dass ein "Rand-Klub" in eine Kreisliga bzw. Kreisklasse des anderen Kreises eingeteilt werden kann. Wohl gemerkt: im absoluten Spezialfall.





Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um 4 oder 5 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)







Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai)

Spiel 1: SV Münchnerau-Landshut - SG Rottenburg/Oberhatzkofen ( 17 Uhr in Volkenschwand)

Spiel 2: VfR Laberweinting - SV Ettenkofen (14 Uhr in Mallersdorf)



Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai)

Spiel 4: DJK TSV Ast - TSV Gangkofen (17 Uhr in Vilsbiburg)

Spiel 5: SV Eintracht Oberdietfurt - DJK-TSV Dietfurt (14 Uhr in Mitterskirchen)



Die vier Erstrunden-Sieger sind direkt für die Kreisliga-Saison 2026/27 qualifiziert. Für die vier Erstrunden-Verlierer besteht nur dann eine Chance auf einen weiteren freien Platz, wenn sich ein Niederbayern-Vertreter in der Landesliga-Relegation durchsetzt.







Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 2. Runde - falls nötig:

(Termin: abhängig von der Landesliga-Relegation. Wenn zu dem Zeitpunkt bereits sicher ist, dass ein fünfter Platz frei wird, dann am Mittwoch, 27. Mai)

Spiel 3: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2



Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 2. Runde - falls nötig:

(Termin: abhängig von der Landesliga-Relegation. Wenn zu dem Zeitpunkt bereits sicher ist, dass ein fünfter Platz frei wird, dann am Mittwoch, 27. Mai)

Spiel 6: Verlierer Spiel 4 - Verlierer Spiel 5



Runde zwei wird nur dann angesetzt, wenn auch wirklich ein fünfter Platz frei wird. Das kann sich bereits am Samstag, den 23. Mai, entscheiden (nach Landesliga-Runde 1). Im blödesten Fall aber auch erst am Samstag, den 30. Mai (nach Landesliga-Runde 2). Nur in diesem Fall spielen die beiden Sieger der zweiten Relegationsrunde in Runde 3 einen zusätzlichen freien Platz aus.







Kreisliga-Relegation West - 3. Runde - falls nötig:

(Termin: abhängig von der Landesliga-Relegation, vorerst geplant für Samstag, 30. Mai)

Spiel 7: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 6



Der Sieger von Spiel 7 ist im Falle von fünf freien Plätzen gemeinsam mit den Siegern der Spiele 1 bis 4 für die Kreisliga-Saison 2026/27 qualifiziert. Ansonsten werden Runde 2 und 3 erst gar nicht ausgetragen.









Zu den Kreisklassen - Kreis West







Wer qualifiziert sich für die Kreisklassen-Saison 2026/27 im Kreis West?

Die Direktabsteiger aus den Kreisligen (4)

Die Kreisklassisten auf den Plätzen 3 bis 10 (32)

Die Verlierer der Aufstiegsrelegation zu den Kreisligen (3-4)

Die Direktaufsteiger aus den A-Klassen (7)

Die Sieger der Relegation zu den Kreisklassen (10-11)

Soll-Teilnehmerzahl 2026/27: 57 Vereine, weil die Ost-Kreisklassen mit bereits sicher 69 Teams um ein Team unterbesetzt sein werden. Sodass ingesamt 126 niederbayerische Kreisklassenteams erreicht werden. Ziel sind insgesamt neun 14er-Ligen (in Kreis Ost plus Kreis West), was dank der kreisübergreifenden Ligaeinteilung in der Saison 26/27 auch erreicht wird.



Relegations-Szenario: Die 16 Releganten spielen in vier regionalen Vierergruppen um die freien Plätze, darunter der punktbeste Tabellen-13. der vier Kreisklassen. Er komplettiert das Teilnehmerfeld, weil es auch 2025/26 nur sieben A-Klassen gibt, und um auf die Teilnehmerzahl von 16 Teams zu kommen. Weil sich die Landesliga-Abstiegssituation in diesem Jahr äußerst günstig erweisen könnte, sind diesmal womöglich deutlich mehr freie Plätze möglich, auch über die West-Kreisklassen-Relegation.

Sogar möglich: elf freie Plätze! Und zwar nur dann, wenn ein Niederbayer die Landesliga-Relegation in zwei Runden übersteht. Da es ansonsten auf zehn freie Plätze hinausläuft, bedeutet das: die Erstrunden-Sieger sind direkt durch! Und auch eine Niederlage in Runde eins bedeutet noch nicht das endgültige Aus, wenngleich der Weg in diesem Fall natürlich steinig wird.



Ligaverzicht der SpVgg Weltenburg: Einen Spieltag vor Saisonschluss hat die SpVgg ihren Rückzug aus der Kreisklasse erklärt. "Klouster" will 26/27 als SG Weltenburg/Thaldorf in der A-Klasse neu-starten, und nimmt auch den Abstiegsrelegationsplatz in der Kreisklasse Kelheim nicht wahr. Entsprechend rückt man ans Tabellenende zugunsten des ATSV Kelheim II und des SV Saal an der Donau, die nun fix relegieren. Und: das Rennen um den "Besten KK-13." ist zugunsten des TSV Vilslern bzw. der Kreisklasse Landshut entschieden.





Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisklassen (9. Spielklassenebene) ab?

(16 Mannschaften spielen um 10 oder 11 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)





Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)

Spiel 1: SV Saal / Donau - TSV Hofkirchen 4:0 (3:0) (LIVE)

Spiel 2: ATSV Kelheim II - SpVgg Kapfelberg 4:5 n.E. (0:0) (LIVE)



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)

Spiel 3: SV Ohu-Ahrain - TSV Tiefenbach 3:0 (1:0) (LIVE)

Spiel 4: SG Weihmichl/Neuhausen - SG Pfeffenhausen/Hornbach 4:1 (1:0) (LIVE)



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)

Spiel 5: TSV Mamming - FC Teisbach II 2:1 (1:0) (LIVE)

Spiel 6: DJK Altenkirchen - FSV Landau II 0:1 (0:0) (LIVE)



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)

Spiel 7: DJK-SV Taubenbach - SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen) 3:0 (2:0) (LIVE)

Spiel 8: SG Triftern/Anzenkirchen - TSV Vilslern 2:4 n.V. (2:2/2:2) (LIVE)



Die acht Sieger der ersten Relegationsrunde zu den West-Kreisklassen sind direkt für die Kreisklassen-Saison 2026/27 qualifiziert. Die Verlierer spielen zwei oder maximal drei weitere freie Plätze aus.







Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 16 Uhr)

Spiel 9: TSV Hofkirchen - ATSV Kelheim II (in Eggmühl)



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 16 Uhr)

Spiel 10: TSV Tiefenbach - SG Pfeffenhausen/Hornbach (in Bruckberg)



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 16 Uhr)

Spiel 11: FC Teisbach II - DJK Altenkirchen (in Aham)



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 16 Uhr)

Spiel 12: SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen) - SG Triftern/Anzenkirchen (in Postmünster)



Nur die vier Zweitrunden-Sieger bleiben weiter im Rennen um ein Kreisklassen-Ticket. Die vier Zweitrunden-Verlierer sind ausgeschieden und spielen in der A-Klasse.







Kreisklassen-Relegation West - 3. Runde:

(Termin: Donnerstag, 28. Mai - 18 Uhr)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 12



Die beiden Drittrunden-Sieger qualifizieren sich neben den Siegern der Spiele 1 bis 8 ebenfalls für die Kreisklasse. Falls elf Plätze via West-Kreisklassen-Relegation frei werden, weil ein Niederbayer sich in der Landesliga-Relegation (in zwei Runden) durchsetzt, spielen die beiden Drittrundenverlierer einen letzten freien Platz aus, ansonsten wird Runde 4 nicht ausgetragen.







Kreisklassen-Relegation West - 4. Runde - falls nötig:

(Termin: geplant für Sonntag, 31. Mai - abhängig von der Landesliga-Relegation ggf. erst später)

Spiel 15: Verlierer Spiel 13 - Verlierer Spiel 14



Bei elf freien Plätzen qualifiziert sich zusätzlich der Sieger von Spiel 15 für die Kreisklassen-Saison 2026/27. Werden zehn Plätze frei, wird Runde 4 nicht angesetzt.