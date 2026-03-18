Weshalb Steinfort doch nicht fusioniert Vorbehalte und Bedanken wurden laut Presseschreiben berücksichtigt von Paul Krier · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Steinfort wird doch nicht fusionieren – Foto: Andy Gallo

Bereits am vergangenen Freitag informierte der FC Steinfort die Öffentlichkeit darüber, dass die ins Spiel gebrachte mögliche Fusion mit der Alliance Äischdall doch nicht kommen wird. „Die vereinsinternen Gespräche brachten einige Bedenken und Vorbehalte einiger Mitglieder des FC Stengefort zutage. Der Vorstand hielt es für unerlässlich, diese Positionen zu berücksichtigen, um den internen Zusammenhalt und die Identität des Vereins zu wahren.“

So lautet der übersetzte Wortlaut der Gründe, die zum Abbruch der Fusionsgespräche mit dem Nachbarclub führten. „Diese Entscheidung wurde verantwortungsvoll und im besten Interesse des Vereins, seiner Mitglieder und seiner Zukunft getroffen“ hieß es weiter. Im Schreiben (s.u.) bedankte sich der FC Steinfort bei der Alliance Äischdall für den konstruktiven Austausch. Der Steinforter Club möchte sich weiter für die Entwicklung sportlicher und gesellschaftlicher Aktivitäten einsetzen und Spielern, freiwilligen Helfern und Anhängern ein dynamisches und einladendes Umfeld bieten.