Steinfort in Biwer nicht angetreten: die Gründe Ein seltener Fall, dass eine 1.Mannschaft nicht zu einem Meisterschaftsspiel antritt, erklärt - Fusion mit Äischdall geplant von Paul Krier · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

In Steinfort ist die Lage prekär – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Im 2.Bezirk der 2.Division kam es am frühen Sonntagnachmittag zur Absage der Partie Biwer – Steinfort. Die Gäste hatten Forfait erklärt, waren nicht angetreten. Am selben Nachmittag erhielten wir eine Erklärung seitens des FC Steinfort, die wir an dieser Stelle zusammenfassen.

Laut den Angaben verfüge man über einen Kader von nur zwanzig Spielern, wovon denen am Sonntag zehn nicht zur Verfügung standen. Einige seien krank oder verletzt, andere würden versuchen, den Verein unter Druck zu setzen und hätten eine sture Haltung angenommen. Über die Gründe für den letztgenannten Abwesenheitsgrund machte der Verein keine genaueren Angaben. Unter den nur zehn Spielern, die einem gegen Biwer zur Verfügung gestanden hätten, wären zudem nur vier sog. Erstlizenzen gewesen, vorgeschrieben sind deren mindestens fünf. Man wäre mit zehn Mann angetreten, hätte man fünf Erstlizenzen gehabt. Im vorliegenden Fall hätte man ohnehin Forfait verloren.

Mit der Entscheidung, die einem laut den Angaben nicht leicht fiel, nicht in Biwer anzutreten, erhofft sich der FC Steinfort, das die Spieler, die nicht spielen konnten oder wollten, sich hinterfragen und in der laufenden Woche wieder im Training und zum Spiel zur Verfügung stehen. „Wir sind traurig und nicht froh, dass wir diese Entscheidung haben treffen müssen. Wir hoffen aber jetzt auf eine positive Reaktion von unsern Spielern“ schließt das Schreiben.