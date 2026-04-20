Wertung, SF Dettingen mit 7:0, Croatia mit 1:1 nach 2 Platzverweisen

Kreisliga A1:

SC Altbach – TV Unterboihingen 2:1

Ein Spiel, das erst in der Schlussphase seinen dramatischen Höhepunkt fand. Der TV Unterboihingen erwischte den besseren Start, als Marco Kohn bereits in der 10. Minute zur 0:1-Führung einnetzte. Altbach brauchte lange, um sich von diesem frühen Schock zu erholen, bewies aber im zweiten Durchgang enorme Moral. In der 58. Minute gelang Ercem Salman der wichtige Ausgleich zum 1:1. Als sich bereits alles auf ein Unentschieden eingestellt hatte, schlug der SC Altbach erneut zu: Ömer Cakir markierte in der 85. Minute den viel umjubelten Treffer zum 2:1-Endstand und sicherte seiner Mannschaft damit in den letzten Minuten den Heimsieg.

TV Unterboihingen – TSV Deizisau 3:0

Vor 150 Zuschauern zeigte sich der TV Unterboihingen gut erholt und lieferte eine starke Vorstellung ab. Den Grundstein legte erneut Marco Kohn, der in der 32. Minute das 1:0 erzielte. Kurz nach dem Seitenwechsel wurde es für Deizisau noch schwieriger, als Markus Kronewitter in der 52. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 verwandelte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Jannik Heim, der in der 90. Minute zum 3:0-Endstand traf und die Heimfans kurz vor dem Abpfiff final jubeln ließ.

VfB Oberesslingen/Zell – ASV Aichwald 1:1

In Oberesslingen sahen die Fans eine hart umkämpfte und ausgeglichene Partie, in der sich beide Teams am Ende mit einer Punkteteilung begnügen mussten. Die Hausherren gingen durch Mirsad Ohran in der 38. Minute mit 1:0 in Führung und nahmen diesen Vorsprung mit in die Kabine. Im zweiten Durchgang erhöhte der ASV Aichwald jedoch den Druck und belohnte sich schließlich in der 65. Minute durch Luca Richter, der den Ausgleich zum 1:1 markierte. In der verbleibenden Spielzeit fanden beide Offensivreihen keine Lücke mehr im gegnerischen Abwehrverbund.

TSV Wernau – TB Ruit 5:4

Was für ein unglaublicher Fußball-Wahnsinn in Wernau! Die Zuschauer erlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit insgesamt neun Toren. Felix Rapp brachte Ruit in der 20. Minute in Führung, doch Alexander Huszta glich in der 45. Minute für Wernau aus. Praktisch im Gegenzug, noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute), stellte Dirk Schimmele per Foulelfmeter auf 1:2.

Nach der Pause ging es rasant weiter: Maurice Bastasic glich in der 56. Minute zum 2:2 aus, doch Ruit schien durch Treffer von Patrick Schön (60. Minute) und erneut Felix Rapp (76. Minute) zum 2:4 bereits wie der sichere Sieger. Dann folgte die heroische Aufholjagd des TSV Wernau: Nils Gelewski verkürzte in der 86. Minute auf 3:4, bevor Dennis Blattner zum Helden des Tages avancierte. Mit einem Doppelschlag in der 89. Minute und der Nachspielzeit (90.+2 Minute) drehte er das Spiel im Alleingang zum 5:4-Heimsieg.

TV Nellingen – FV Spfr Neuhausen II 3:1

Der TV Nellingen ließ vor heimischem Publikum nichts anbrennen und stellte die Weichen früh auf Sieg. Dino Orlandini eröffnete bereits in der 11. Minute den Torreigen zum 1:0. Nur wenig später, in der 23. Minute, erhöhte Daniel Prekaj auf 2:0. Als Marcel Gschwind kurz nach Wiederanpfiff in der 48. Minute das 3:0 erzielte, war die Vorentscheidung gefallen. Die Reserve aus Neuhausen kam durch Luigi Lanzano in der 54. Minute lediglich noch zum Ehrentreffer zum 3:1, konnte den souveränen Heimsieg der Nellinger aber nicht mehr ernsthaft gefährden.

SC Altbach – SG Eintracht Sirnau 1:0

In einer defensiv geprägten und engen Begegnung behielt der SC Altbach das glücklichere Ende für sich. In einem Spiel, in dem Torchancen Mangelware waren, entschied eine einzige Szene über Sieg und Niederlage. Ercem Salman markierte in der 25. Minute das goldene Tor zum 1:0. Sirnau rannte in der Folge zwar an, konnte das Altbacher Abwehrbollwerk jedoch bis zum Schlusspfiff nicht mehr überwinden.

TSG Esslingen – VfB Reichenbach/Fils 4:3

Vor 75 Zuschauern lieferten sich Esslingen und Reichenbach einen packenden Schlagabtausch. Zwar gingen die Gäste durch Anthony Fotarellis in der 24. Minute mit 0:1 in Führung, doch Esslingen drehte die Partie durch Enes Coskun (41. Minute), Ole Persson (54. Minute) und Stephen Passen (62. Minute) auf 3:1. Reichenbach bewies jedoch Moral: Benjamin Follert (70. Minute) und erneut Anthony Fotarellis (72. Minute) glichen binnen zwei Minuten zum 3:3 aus. Die Freude der Gäste währte jedoch keine 60 Sekunden, denn im direkten Gegenzug markierte Enes Coskun in der 73. Minute seinen zweiten Treffer zum 4:3-Endstand.

TV Hochdorf – TSV Wendlingen 3:2

Ein Blitzstart ebnete dem TV Hochdorf den Weg zum Heimerfolg. Bereits in der 1. Minute traf Sebastian Kuhn zum 1:0, und nur vier Minuten später erhöhte Leon Buser (5. Minute) auf 2:0. Als Manuel Unger in der 25. Minute das 3:0 erzielte, sah alles nach einem Debakel für Wendlingen aus. Die Gäste kämpften sich jedoch zurück: Cosimo Attorre verkürzte in der 42. Minute auf 3:1, und Daniel Geigle machte die Partie in der 65. Minute per Handelfmeter zum 3:2 noch einmal richtig spannend. Hochdorf zitterte den knappen Vorsprung am Ende jedoch mit viel Leidenschaft über die Zeit.

TSV Notzingen – FV Plochingen II 3:0/Wertung

Diese Partie fand am grünen Tisch ihr Ende. Aufgrund des Nichtantritts des FV Plochingen II wurde das Spiel mit 3:0 für den TSV Notzingen gewertet.

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