 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Wertung, SF Dettingen mit 7:0, Croatia mit 1:1 nach 2 Platzverweisen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TV Nellingen

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

+++

+++

Kreisliga A1:

SC Altbach – TV Unterboihingen 2:1

Ein Spiel, das erst in der Schlussphase seinen dramatischen Höhepunkt fand. Der TV Unterboihingen erwischte den besseren Start, als Marco Kohn bereits in der 10. Minute zur 0:1-Führung einnetzte. Altbach brauchte lange, um sich von diesem frühen Schock zu erholen, bewies aber im zweiten Durchgang enorme Moral. In der 58. Minute gelang Ercem Salman der wichtige Ausgleich zum 1:1. Als sich bereits alles auf ein Unentschieden eingestellt hatte, schlug der SC Altbach erneut zu: Ömer Cakir markierte in der 85. Minute den viel umjubelten Treffer zum 2:1-Endstand und sicherte seiner Mannschaft damit in den letzten Minuten den Heimsieg.

TV Unterboihingen – TSV Deizisau 3:0

Vor 150 Zuschauern zeigte sich der TV Unterboihingen gut erholt und lieferte eine starke Vorstellung ab. Den Grundstein legte erneut Marco Kohn, der in der 32. Minute das 1:0 erzielte. Kurz nach dem Seitenwechsel wurde es für Deizisau noch schwieriger, als Markus Kronewitter in der 52. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 verwandelte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Jannik Heim, der in der 90. Minute zum 3:0-Endstand traf und die Heimfans kurz vor dem Abpfiff final jubeln ließ.

VfB Oberesslingen/Zell – ASV Aichwald 1:1

In Oberesslingen sahen die Fans eine hart umkämpfte und ausgeglichene Partie, in der sich beide Teams am Ende mit einer Punkteteilung begnügen mussten. Die Hausherren gingen durch Mirsad Ohran in der 38. Minute mit 1:0 in Führung und nahmen diesen Vorsprung mit in die Kabine. Im zweiten Durchgang erhöhte der ASV Aichwald jedoch den Druck und belohnte sich schließlich in der 65. Minute durch Luca Richter, der den Ausgleich zum 1:1 markierte. In der verbleibenden Spielzeit fanden beide Offensivreihen keine Lücke mehr im gegnerischen Abwehrverbund.

TSV Wernau – TB Ruit 5:4

Was für ein unglaublicher Fußball-Wahnsinn in Wernau! Die Zuschauer erlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit insgesamt neun Toren. Felix Rapp brachte Ruit in der 20. Minute in Führung, doch Alexander Huszta glich in der 45. Minute für Wernau aus. Praktisch im Gegenzug, noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute), stellte Dirk Schimmele per Foulelfmeter auf 1:2.

Nach der Pause ging es rasant weiter: Maurice Bastasic glich in der 56. Minute zum 2:2 aus, doch Ruit schien durch Treffer von Patrick Schön (60. Minute) und erneut Felix Rapp (76. Minute) zum 2:4 bereits wie der sichere Sieger. Dann folgte die heroische Aufholjagd des TSV Wernau: Nils Gelewski verkürzte in der 86. Minute auf 3:4, bevor Dennis Blattner zum Helden des Tages avancierte. Mit einem Doppelschlag in der 89. Minute und der Nachspielzeit (90.+2 Minute) drehte er das Spiel im Alleingang zum 5:4-Heimsieg.

TV Nellingen – FV Spfr Neuhausen II 3:1

Der TV Nellingen ließ vor heimischem Publikum nichts anbrennen und stellte die Weichen früh auf Sieg. Dino Orlandini eröffnete bereits in der 11. Minute den Torreigen zum 1:0. Nur wenig später, in der 23. Minute, erhöhte Daniel Prekaj auf 2:0. Als Marcel Gschwind kurz nach Wiederanpfiff in der 48. Minute das 3:0 erzielte, war die Vorentscheidung gefallen. Die Reserve aus Neuhausen kam durch Luigi Lanzano in der 54. Minute lediglich noch zum Ehrentreffer zum 3:1, konnte den souveränen Heimsieg der Nellinger aber nicht mehr ernsthaft gefährden.

SC Altbach – SG Eintracht Sirnau 1:0

In einer defensiv geprägten und engen Begegnung behielt der SC Altbach das glücklichere Ende für sich. In einem Spiel, in dem Torchancen Mangelware waren, entschied eine einzige Szene über Sieg und Niederlage. Ercem Salman markierte in der 25. Minute das goldene Tor zum 1:0. Sirnau rannte in der Folge zwar an, konnte das Altbacher Abwehrbollwerk jedoch bis zum Schlusspfiff nicht mehr überwinden.

TSG Esslingen – VfB Reichenbach/Fils 4:3

Vor 75 Zuschauern lieferten sich Esslingen und Reichenbach einen packenden Schlagabtausch. Zwar gingen die Gäste durch Anthony Fotarellis in der 24. Minute mit 0:1 in Führung, doch Esslingen drehte die Partie durch Enes Coskun (41. Minute), Ole Persson (54. Minute) und Stephen Passen (62. Minute) auf 3:1. Reichenbach bewies jedoch Moral: Benjamin Follert (70. Minute) und erneut Anthony Fotarellis (72. Minute) glichen binnen zwei Minuten zum 3:3 aus. Die Freude der Gäste währte jedoch keine 60 Sekunden, denn im direkten Gegenzug markierte Enes Coskun in der 73. Minute seinen zweiten Treffer zum 4:3-Endstand.

TV Hochdorf – TSV Wendlingen 3:2

Ein Blitzstart ebnete dem TV Hochdorf den Weg zum Heimerfolg. Bereits in der 1. Minute traf Sebastian Kuhn zum 1:0, und nur vier Minuten später erhöhte Leon Buser (5. Minute) auf 2:0. Als Manuel Unger in der 25. Minute das 3:0 erzielte, sah alles nach einem Debakel für Wendlingen aus. Die Gäste kämpften sich jedoch zurück: Cosimo Attorre verkürzte in der 42. Minute auf 3:1, und Daniel Geigle machte die Partie in der 65. Minute per Handelfmeter zum 3:2 noch einmal richtig spannend. Hochdorf zitterte den knappen Vorsprung am Ende jedoch mit viel Leidenschaft über die Zeit.

TSV Notzingen – FV Plochingen II 3:0/Wertung

Diese Partie fand am grünen Tisch ihr Ende. Aufgrund des Nichtantritts des FV Plochingen II wurde das Spiel mit 3:0 für den TSV Notzingen gewertet.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

TSV Oberensingen II – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

TV Neidlingen – AC Catania Kirchheim 4:1

In Neidlingen erlebten die Zuschauer eine kuriose Partie, die vor allem durch eine Personalie geprägt war. Der TV Neidlingen legte los wie die Feuerwehr: Sebastian Huonker eröffnete in der 10. Minute den Torreigen zum 1:0. Danach folgte die große Show – in jeder Hinsicht – von Nils Faustmann. Mit einem Doppelschlag in der 16. Minute und der 30. Minute schraubte er das Ergebnis auf 3:0 hoch, bevor Christian Kuch noch vor der Pause in der 39. Minute das 4:0 markierte.

Nach dem Seitenwechsel passierte lange Zeit wenig, bis es in der Schlussphase noch einmal kurios wurde: Ausgerechnet Nils Faustmann, der zuvor doppelt für sein Team getroffen hatte, unterlief in der 74. Minute ein Eigentor zum 4:1-Endstand. Ein souveräner Heimsieg mit einer Prise Slapstick am Ende.

VfB Neuffen – FC Kirchheim/Teck 3:0

Der VfB Neuffen präsentierte sich vor heimischer Kulisse bärenstark und ließ dem FC Kirchheim/Teck keine Chance. Bereits in der 7. Minute stellte Matthias Schaufler per Foulelfmeter die Weichen auf Sieg (1:0). Neuffen kontrollierte das Geschehen und erhöhte in der 38. Minute durch Simon Flaig auf 2:0. In der zweiten Halbzeit ließen die Hausherren defensiv nichts anbrennen und krönten ihre Leistung in der 90. Minute, als Axel Kicherer den Treffer zum 3:0-Endstand markierte.

TSV Linsenhofen – TV Bempflingen 1:3

Zunächst sah es in Linsenhofen nach einem guten Nachmittag für die Gastgeber aus, als Kevin Feuchter sein Team in der 21. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Doch nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde eines einzigen Mannes: Jonathan Baun. Mit einer beeindruckenden Effizienz drehte er die Partie fast im Alleingang. Erst erzielte er in der 56. Minute den Ausgleich zum 1:1, legte in der 67. Minute das 1:2 nach und machte schließlich in der 78. Minute mit seinem dritten Treffer den 1:3-Auswärtssieg für den TV Bempflingen perfekt. Ein lupenreiner Hattrick, der den Linsenhofenern den Zahn zog.

SF Dettingen/Teck – SGM Höllbach 7:0

Ein wahres Schützenfest bekamen die Fans in Dettingen geboten, wo die SGM Höllbach förmlich überrollt wurde. Gabriel Müller (15. Minute) und Robin Spranz (17. Minute) sorgten für einen Blitzstart. In der extrem langen Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Yannick Frick in der 45.+7 Minute auf 3:0.

Nach der Pause kannte die Spielfreude der Dettinger keine Grenzen: Robin Spranz markierte in der 77. Minute das 4:0, bevor Yasin Ulu in der 84. Minute einen Foulelfmeter zum 5:0 verwandelte. In der Schlussphase wurde es dann zweistellig-nah: Robin Hermann traf in der 90.+1 Minute zum 6:0, und erneut Robin Spranz besiegelte in der 90.+2 Minute mit seinem dritten Tor den fulminanten 7:0-Endstand.

TSV Neckartailfingen – SGM Owen Unterlenningen 5:2

In einer torreichen und leidenschaftlich geführten Partie behielt Neckartailfingen die Oberhand. Die Hausherren starteten stark durch Tore von Niklas Mychajliw (13. Minute) und Lars Zink (15. Minute), doch die SGM gab nicht auf. Kevin Rieke verkürzte in der 22. Minute auf 2:1, ehe Pascal Wolfer in der 38. Minute den alten Abstand wiederherstellte (3:1).

Im zweiten Durchgang machte es Kevin Rieke mit seinem zweiten Treffer in der 71. Minute noch einmal spannend (3:2). Doch Neckartailfingen blieb cool: Kevin Lake erlöste die Fans in der 82. Minute mit dem 4:2, und Robin Plachy setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 5:2-Heimsieg.

FV 09 Nürtingen – TSV Grafenberg 3:2

Drama pur! Der TSV Grafenberg schockte die Nürtinger früh durch Frieder Geiger, der in der 7. Minute zum 0:1 traf. Nürtingen kam in der 52. Minute durch Iurii Kotiukov zum Ausgleich, doch Grafenberg schlug durch den zweiten Treffer von Frieder Geiger in der 66. Minute erneut zurück (1:2).

Nürtingen bewies jedoch Moral: Christian Calis glich in der 75. Minute zum 2:2 aus. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, überschlugen sich in der Nachspielzeit die Ereignisse. In der 90.+4 Minute behielt Iurii Kotiukov die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:2-Siegtreffer.

TSV Harthausen – TSV Altdorf 4:1

Harthausen sicherte sich durch eine konzentrierte Leistung drei wichtige Punkte. Ein Doppelschlag von Dino Dzakmic (28. Minute) und Florent Vogt (30. Minute) brachte die Hausherren komfortabel in Führung. Altdorf schöpfte kurz vor der Pause Hoffnung, als Marlon Kaiser in der 43. Minute auf 2:1 verkürzte.

Doch die Hoffnung währte nicht lange: Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Jan Towarnicki in der 50. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung setzte Milan Sasa Milic in der 85. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

SV Ebersbach/Fils II – TSV Wäschenbeuren 3:5

In Ebersbach sahen die Zuschauer eine Partie, die man so schnell nicht vergisst. Zunächst sah alles nach einer Gala-Vorstellung der Hausherren aus, angeführt von einem entfesselten Robin Steinborn. Er brachte Ebersbach bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Zwar glich Sven Lechleitner in der 11. Minute für die Gäste aus, doch Robin Steinborn legte in der 17. Minute und der 34. Minute nach und markierte einen lupenreinen Hattrick zur vermeintlich sicheren 3:1-Pausenführung.

Doch nach dem Seitenwechsel brach bei Ebersbach alles zusammen, während Wäschenbeuren eine unglaubliche Moral bewies. Fabian Heckele läutete in der 57. Minute die Aufholjagd ein (3:2), bevor Cedric Lemarquis in der 62. Minute den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Die Partie kippte nun komplett: Chris Loser drehte das Spiel in der 68. Minute zur 3:4-Führung für die Gäste. In der tiefen Nachspielzeit (90.+5 Minute) machte Clemens Stich per Foulelfmeter den Sack zum 3:5-Endstand zu. Was für ein Comeback!

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – TSGV Albershausen 4:0

Vor 70 Zuschauern feierte die SG Jebenhausen/Bezgenriet einen souveränen Heimsieg, der zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Maximilian Fruhwirth stellte bereits in der 10. Minute die Weichen auf Sieg (1:0). Danach folgte die große Show von Jetmir Hajdari: Er erhöhte in der 17. Minute auf 2:0 und sorgte nach der Pause mit zwei weiteren Treffern in der 65. Minute und der 70. Minute für klare Verhältnisse. Ein lupenreiner Hattrick des Torjägers besiegelte den deutlichen 4:0-Erfolg, während Albershausen heute keinen Weg durch die gegnerische Defensive fand.

TSV Ottenbach – TSV Eschenbach 3:3

In Ottenbach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit ständig wechselnden Führungen. Eschenbach startete stark durch Hansjörg Aust in der 9. Minute (0:1), doch Tim Nitschke antwortete prompt in der 12. Minute mit dem Ausgleich. Nur vier Minuten später brachte Timo Glaser die Gäste erneut in Front (16. Minute, 1:2), bevor Jonas Kuckartz in der 26. Minute wieder egalisierte. Praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute erzielte Sebastian Aust das 2:3 für Eschenbach. Im zweiten Durchgang warfen die Hausherren alles nach vorne und belohnten sich in der 65. Minute durch Tobias Denk, der zum 3:3-Endstand traf. Ein Unentschieden nach einer packenden Achterbahnfahrt.

TV Deggingen – TV Altenstadt 2:0

Geduld war das Stichwort in Deggingen. Über eine Stunde lang bissen sich beide Mannschaften die Zähne aneinander aus und lieferten sich ein zähes Ringen im Mittelfeld. Erst in der 62. Minute gelang den Hausherren der erlösende Treffer zum 1:0. Altenstadt drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch die Degginger Defensive hielt stand. In der 89. Minute machten die Gastgeber mit dem Treffer zum 2:0 alles klar und sicherten sich die drei Punkte in einer hart umkämpften Partie.

FTSV Kuchen – SC Uhingen 1:3

Kuchen erwischte einen guten Start und ging kurz vor der Pause durch Jeevan Tobias Pfleiderer in der 40. Minute mit 1:0 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel folgte ein kollektiver Tiefschlaf der Hausherren, den Uhingen eiskalt bestrafte. Innerhalb von nur elf Minuten drehten die Gäste das Spiel komplett: Güney Timur glich in der 51. Minute aus, Yunus Yilmaz besorgte in der 60. Minute die Führung, und Felice Franza legte in der 62. Minute sofort das 1:3 nach. Von diesem Dreierschlag erholte sich Kuchen nicht mehr.

SSV Göppingen – 1. FC Rechberghausen 2:1

Der SSV Göppingen legte die Basis für den Sieg in einer starken ersten Halbzeit. Simon Bulaman brachte die Hausherren bereits in der 6. Minute in Führung. In der 35. Minute erhöhte Matai Tulgar per Foulelfmeter auf 2:0. Rechberghausen bemühte sich im zweiten Durchgang sichtlich, den Anschluss zu finden, doch die Göppinger Defensive stand lange Zeit sicher. Erst in der 90. Minute gelang Antonio Santangelo das 2:1, doch dieser Treffer kam zu spät, um die Punkteverteilung noch zu beeinflussen.

KSG Eislingen – VfR Süßen 4:3

Was für ein Wahnsinn in Eislingen! Die Zuschauer sahen sieben Tore und einen Platzverweis. Eislingen führte schnell durch Matthias Schirinzi (4. Minute) und Dario Biancorosso (9. Minute), doch Süßen glich durch Friedrich Pauly (10. Minute) und Giuseppe De Gioia (14. Minute) postwendend aus. In der 24. Minute brachte Elias Kirec Eislingen wieder mit 3:2 in Front.

Kurz vor der Pause dann das Drama: Torschütze Matthias Schirinzi sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (45.), und Giuseppe De Gioia verwandelte den fälligen Foulelfmeter in der Nachspielzeit (45.+2 Minute) zum 3:3. Trotz Unterzahl bewies Eislingen im zweiten Durchgang heroischen Kampfgeist und erzielte in der 63. Minute durch Efkan Kirdar den Siegtreffer zum 4:3.

SV Croatia 2012 Geislingen – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 1:1

In einer hitzigen und emotionalen Schlussphase teilten sich die Teams die Punkte. Lange blieb es torlos, doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Zuerst sah Geislingens Enis Smajic in der 63. Minute die Rote Karte. In Unterzahl schien Croatia den Punkt halten zu können, bis Sascha Reinhard die Gäste in der 78. Minute mit 0:1 in Führung brachte.

Doch in der 90. Minute unterlief Tim Schröder ein unglückliches Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Die Stimmung kochte weiter hoch, was in einer weiteren Roten Karte für den Geislinger Davor Tiborc in der Nachspielzeit (94. Minute) gipfelte. Ein Punktgewinn der Moral für Croatia Geislingen unter extrem schwierigen Bedingungen.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++