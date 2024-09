Werder Bremen II stoppt Meppens Erfolgsserie

Die Erfolgsserie des SV Meppen ist jäh gestoppt worden: Nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge mussten die Emsländer am Sonntag im Weserstadion eine deutliche 1:4-Niederlage gegen die U23 des SV Werder Bremen hinnehmen. Dabei zeigte die Bremer Reserve vor 1178 Zuschauern eine starke Vorstellung und ließ den Gästen kaum eine Chance.

Obwohl der SV Meppen mit Schwung in die Partie startete, sorgten die Hausherren früh für Gefahr. Bereits in der dritten Minute musste SVM-Torhüter Pünt mit einem Reflex gegen Sato retten. Bremen agierte von Beginn an zielstrebiger, was sich schließlich in der 30. Minute auszahlte: Joel Victor Imasuen nutzte eine präzise Vorlage von David Igboanugo und traf aus kurzer Distanz flach zum 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Jannic Ehlers nach einem schnellen Angriff über die linke Seite auf 2:0.

Kurz vor der Halbzeit keimte bei den Gästen Hoffnung auf, als ein Handspiel im Bremer Strafraum zu einem Elfmeter führte. Willi Evseev trat an und verwandelte sicher zum 1:2 (45.), was den SVM wieder ins Spiel brachte. Doch die Euphorie hielt nicht lange. Bereits wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff stellte Leon Opitz den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Der Bremer traf nach einem schönen Zuspiel von Ricardo-Felipe Schwarz zum 3:1 (48.).

Werder Bremen II spielte an diesem Tag nicht nur ansehnlich, sondern auch äußerst effizient. Bereits in der 52. Minute machte die Mannschaft von Trainer Christian Brand alles klar: Nach einem Eckball eroberten die Bremer den zweiten Ball, Mikail Murat Polat flankte in den Strafraum, und Kohler köpfte unhaltbar zum 4:1-Endstand ein.