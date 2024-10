Werden in der Oberliga mehr rote Karten als gewöhnlich verteilt?

Wer seinen Fußballblick an das höchste deutsche Profigeschäft gewöhnt hat, dürfte ob der hohen Anzahl an Platzverweisen innerhalb der Oberliga Niederrhein bisweilen irritiert sein. Besonders im direkten Vergleich mit der Bundesliga sticht die hohe Anzahl an Platzverweisen ins Auge.

Als Referenzwert dienten jeweils alle Partien inklusive des 10. Spieltags, sowie alle Saisons, welche komplett absolviert wurden. Die Spielzeiten während der Pandemie werden in der Auflistung deshalb nicht geführt. Da die laufende Bundesligasaison erste den 6. Spieltag abgeschlossen hat, beginnt die Auflistung dort erste ab der Spielzeit 2023/24. Für einen angemessenen Vergleichswert wurden daher die vergangenen zehn Spielzeiten ausgewählt, die komplett abgeschlossen wurden. Die dazugehörigen Daten stammen aus dem DFBnet/fussball.de, da in der FuPa-Datenbank nicht alle roten Karten vermerkt sind.

Auffällig ist hierbei, dass in der laufenden Saison die meisten Gelb-Roten Karten seit der Saison 2012/13 verteilt wurden. In ebendieser Spielzeit 2012/13 wurden auch die meisten Platzverweise insgesamt ausgehändigt, 38 gegenüber den 29 in der laufenden Saison.

Besonders auffällig wird die Anzahl der Platzverweise im Vergleich zur Bundesliga. Dort wurden im gleichen Zeitraum in keiner Saison mehr als 18 Platzverweise verteilt, sprich teilweise halb so viele rote Karten wie in der höchsten Amateurklasse am Niederrhein.