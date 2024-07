"Werden den Kampf angehen": TGD Essen-West ist für die BZL gerüstet

Nach dem hart erkämpften Klassenerhalt in der vergangenen Saison gab es bei der TGD Essen-West nun ordentlich Bewegung auf dem Transfermarkt . Mit frischen Gesichtern im Kader strebt der Verein den nächsten Entwicklungsschritt an und schreibt sich das ehrgeizige Ziel auf die Fahne, die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abzuschließen.

Exakt zehn Jahre sind seit dem letzten Abstecher der TGD in die Bezirksliga vergangen. Folgerichtig ging es zunächst auch nur darum, den Verein eine weitere Spielzeit in der gleichen Spielklasse zu halten. Sicherlich hilfreich war es dabei, dass der erfahrene Kader der Essener auch schon hinreichend mit dem erforderlichen Niveau in der Bezirksliga vertraut gewesen war.

Dauerbrenner um Ahmet Ciplak, Lars Anhalt und die Gebrüder Özgür und Özkan Akcapinar sammelten schon reichlich Erfahrung in der Bezirksliga und auch darüber aus. Die TGD nahm demnach schon früh die neue Herausforderung an, musste jedoch wie so häufig als Aufsteiger auch einige Rückschlage verarbeiten. Besonders gegen die nominellen Spitzenteams hatte Essen-West häufig Probleme, den Spielausgang noch im Rahmen zu halten. So setzte es beim 1:8 gegen den SV Burgaltendorf, dem 0:7 gegen TuSEM Essen oder dem 0:6 gegen die DJK Sportfreunde Katernberg empfindliche Niederlagen. Dennoch erzielte die Mannschaft auch einige positive Ergebnisse gegen Konkurrenten aus dem unteren Mittelfeld und Tabellenkeller, was sich in der Endabrechnung als besonders wertvoll erwies.

Zwischen September und November durchlebte der Aufsteiger seine beste Saisonphase und gewann sechs von zehn Spielen. Dabei gelangen der TGD sogar drei Auswärtssiege in Folge. Das unbeschwerte Auftreten der Mannschaft war in dieser Phase von entscheidender Bedeutung: "Auswärts haben wir in der Hinrunde viele Punkte geholt, wahrscheinlich weil die Mannschaft besser mit den Spielen umgegangen ist. Gerade weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt, waren wir konzentrierter", sagte TGD-Coach Dietmar Krause gegenüber FuPa Niederrhein. Der Übungsleiter durfte nach Stationen bei den Sportfreunden Altenessen und der DJK Dellwig erstmals einen Verein in der Bezirksliga betreuen, wobei ihm in erster Linie der positive Umgang zwischen den Vereinen imponierte: "Mir ist in der Liga besonders der gemeinsame Umgang und die Fairness positiv aufgefallen. Es waren harte Duelle und Prestige auf dem Platz, aber nach 90 Minuten war das vergessen."