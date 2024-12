Wer weiß, was noch kommt

FuPa Thüringen: Hi Linus, auch ihr habt in den letzten fünf Spielen „nur“ zwei Siegen eingefahren. Warum habt ihr den Drive aus dem ersten Saisonviertel etwas verloren? Linus Czosnyka: Im Fußball bekommt man nichts geschenkt. Ein, zwei Spiele sind unglücklich für uns gelaufen, aber wir haben alle Spiele reflektiert und die Lehren draus gezogen, damit wir wieder in den Flow kommen.

FuPa Thüringen: Hi Konrad, ihr habt in dieser Saison gegen Teams aus der unteren Hälfte (Geratal, Meiningen) schon Federn gelassen. Hast du dafür eine Erklärung? Konrad Schneider: Wir hatten Spiele dabei, in den wir nicht unsere Leistung auf den Platz gebracht und einen schlechten Tag hatten. Das war gegen Geratal und Meiningen beispielsweise der Fall. In solchen Spielen waren wir nicht konsequent genug unsere Chancen zu nutzen. Bei unseren hohen Ansprüchen sollte sowas nicht passieren. Daraus müssen wir lernen. Generell können wir jeden Gegner dieser Liga schlagen. Wir sind eine junge Mannschaft und es gehören mental noch Sachen dazu, die wir lernen müssen.

FuPa Thüringen: Ihr habt beide im jungen Alter schon einiges erlebt. Wo war es am Schönsten?

Konrad: Am Schönsten hat es mir schon immer in Nordhausen gefallen. Die Jugend war super geil, durch die Leute mit denen ich zusammengekommen bin. Von denen sind auch jetzt noch einige da. Ich verstehe mich mit jedem super. Die Kabinenstimmung ist auch immer gut. In Martinroda hatte ich zwar nicht so eine erfolgreiche Zeit, aber da habe ich mit Rune wieder zusammengespielt – meinen besten Kumpel aus dem Fußball. Meine Prioritäten haben sich etwas verschoben, weil sich auch der familiäre Aspekt nach der Geburt meiner Tochter vor 12 Wochen geändert hat.

Linus: Meine Zeit in Berlin wird für mich immer einen besonderen Stellenwert haben. Das trifft sowohl auf die Zeit bei Union in der A-Junioren Bundesliga, als auch auf meine Regionalligazeit bei Tennis Borussia Berlin zu.

FuPa Thüringen: Habt ihr für euch schon reflektiert, warum es letztendlich (bisher) nicht mit dem Profifußball geklappt hat?

Linus: Ich betrachte die Jahre aus einem anderen Blickwinkel und bedauere nichts. Im Gegenteil, ich habe persönlich sowie fußballerisch viel erfahren sowie erlebt und Einblicke gehabt, die nicht sehr viele gemacht haben. Diese Zeit werde ich niemals missen und wer weiß was alles noch kommt.

Konrad: Ich denke ich kann mich gut reflektieren und ich denke, dass ich ein ganz guter Kicker bin. Dennoch braucht man auch ein bisschen Glück, gerade wenn man im jungen Alter nicht in einem NLZ gespielt hat. In Aubstadt hätte ich die Chance gehabt am Profifußball zu schnuppern, leider habe ich keine Einsatzzeit bekommen. Ich hätte es dort mal verdient gehabt auch in der Regionalliga einen Einsatz zu bekommen. Dennoch habe ich mich dort gut weiterentwickelt, auch wenn es letztendlich nur durch Einsätze in der Zweiten und Training mit dem Regionalliga-Team war. Ich habe noch nicht aufgegeben, vielleicht ergibt sich ja noch was. Ich gebe auf jeden Fall alles, auch wenn familiäre Aspekte jetzt im Vordergrund stehen.