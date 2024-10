Wer startet die nächste Serie?

Auch der Wacker-Bruder aus Bad Salzungen konnte bis zum letzten Wochenende vier Siege in Serie verbuchen. Das 1:1 gegen Steinach war dabei zwar ein kleiner Dämpfer, aber dennoch konnte Trainer Mathias Weisheit Positives daraus ziehen. „Wir haben nicht verloren und einen Punkt geholt. Vielleicht war es mal nötig, um zu sehen das nicht alles ein Selbstläufer ist. Wir haben uns einfach nicht belohnt und dann kam auch noch Pech dazu. Man muss in jedem Spiel alles geben, wenn man oben mitspielen möchte. Man bekommt nichts geschenkt. Vielleicht habe ich das Spiel auch zu leichtgenommen und die Mannschaft falsch eingestellt“, geht "Matze" Weisheit auch mit sich ins Gericht.

Für die beiden Kontrahenten endete letzte Woche jeweils eine Siegesserie. Gotha musste nach vier Siegen am Stück den Platz mal wieder als Verlierer verlassen. Die Niederlage beim 1. FC Sonneberg (1:2) war sicher für viele überraschend, hat aber Gründe: „Sonntag und Montag war die Niederlage in Sonneberg noch höchst ärgerlich, weil die Niederlage bitter und unnötig war. Wir haben das beim Training ausgewertet und von da an den Blick nach vorne gerichtet. Wir waren in Sonneberg einerseits nicht konsequent in den Möglichkeiten und uns wurde andererseits aufgezeigt, dass es uns an Coolness, Cleverness und Abgezocktheit gefehlt hat. Wir haben die richtigen Schlüsse daraus gezogen“, sagt Wacker-Trainer Norman Bonsack.

Positiv blicken die beiden Teams aber nun auf das anstehende Verfolgerduell am Samstag-Nachmittag. Beide Teams wollen in die Erfolgsspur zurückkehren und den Platz hinter den vermeintlichen Überfliegern aus Borsch in der Tabelle einnehmen. Dabei hat Bad Salzungen gute Erinnerungen an das letzte Spiel in Gotha. Im Februar dieses Jahres gewannen die Kurstädter mit 4:2 im Volkspark. „Es treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander. Jeder Fehler wird bestraft. Ich glaube Gotha möchte gerne aufsteigen. Ich erwarte ein sehr laufintensives Spiel. Insofern kommt es zum einen auf die Fitness und zum anderen auf Willenskraft an. Die Mannschaft, die das auf dem Platz bringt, wird gewinnen“, sagt Mathias Weisheit zum Spiel am Samstag.

Auch Norman Bonsack erwartet ein Duell auf Augenhöhe und zollt dem Gegner Respekt: „Bad Salzungen hat sich ordentlich entwickelt und im oberen Drittel festgesetzt. Ich erwarte ein umkämpftes, enges Spiel, in dem vielleicht die clevere Mannschaft gewinnen wird. Für uns ist es ein Heimspiel und wir wollen zurück in die Erfolgsspur. Ich denke es kann ein gutklassiges Spiel werden. Wir haben eine gute Truppe zusammen und uns in den Abläufen gefestigt.“