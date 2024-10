Wer springt auf den Thron? Oberpfalz sucht Ü32-Meister

Bezirksmeister gesucht: Am morgigen Samstag, den 26. Oktober, ermittelt der Fußballbezirk Oberpfalz zum Abschluss der Saison den diesjährigen Bezirksmeister der A-Senioren. Mit dabei sind die Sieger der drei Kreisligen in der Altersklasse der Über-32-Jährigen. Sie treffen sich auf der Sportanlage des VfR Regensburg (Deggendorfer Straße 21a in Regensburg) und wollen in die Fußstapfen des Vorjahressiegers FC Mintraching treten.

Bei der Ü32 ist die Oberpfalz in drei Kreisligen gegliedert. Der gastgebende VfR Regensburg war in der Kreisliga Ost diese Saison nicht zu stoppen und wahrte bis zum Schluss seine weiße Weste. Die Domstädter kürten sich mit 30 Punkten und 47:7 Toren aus 10 Spielen zum Meister, wobei für zwei Spiele noch die Spielwertungen durch das Sportgericht ausstehen. Ohnehin eine Macht bei den A-Senioren ist der SV Raigering. Die Mannen aus Amberg holten sich heuer den Titel in der Kreisliga Mitte mit 27 Punkten und 29:9 Toren aus 11 Spielen. Hier steht ebenfalls noch eine Spielwertung durch das Sportgericht aus. Und schließlich triumphierte der TV Riedenburg-Altmühl in der Kreisliga West mit 34 Punkten und 50:8 Toren aus 12 Matches. In jeder Liga spielten siebten Mannschaften in einer Hin- und Rückrunde.



Jetzt geht's also daran, den „Meister der Meister“ zu küren. Das erste Spiel am Samstag bestreiten der VfR Regensburg und der TV Riedenburg um 14 Uhr. Anschließend folgt die Partie zwischen Riedenburg und dem SV Raigering um 15 Uhr. Das letzte Spiel bestreiten der Raigering und der VfR um 16 Uhr. „Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohn sorgt der VfR Regensburg. Gespielt wird zwei Mal 25 Minuten je Spiel auf Großfeld. Anschließend erfolgt die Siegerehrung“, erklärt Christian Wolfram, der nach dem überraschenden Tod von Hans Dammer Ende Januar dessen Amt als Bezirks-Seniorenspielleiter übernommen hatte. Wolfram hofft auf viele Zuschauer und einen reibungslosen Ablauf.