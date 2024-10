Wer behält die Nerven? Top 4 der Tabelle unter sich

Hinspiel: 2:0. (clt) Die SG Pemfling/Katzbach (13., 11) reist bereits am heutigen Samstag zum FC Furth im Wald (6., 24). Dort werden die Trauben für die SG Pemfling/Katzbach sicher hoch hängen, gehört doch der Gastgeber zu den Meisterschaftsfavoriten der aktuellen Kreisligasaison. Trotz langer Verletztenliste haben sich die Koszora-Schützlinge zuletzt im Heimspiel gegen Untertraubenbach gut geschlagen und sind mit einem torlosen Unentschieden aus der Partie gegangen. Die Verletztenliste bei der SG Pemfling/Katzbach wird nur wenig und langsam kürzer, so dass man auch in Furth nur der Underdog sein wird und nur überraschen kann. Mit einer engagierten Leistung wollen die Koszora-Schützlinge bei den Drachenstädtern trotzdem nichts unversucht lassen, vielleicht springt ja am Ende was Zählbares raus. Wichtig wird sein, dass die Gästeabwehr wieder kompakt steht und möglichst wenig zulässt. Wenn es dann noch gelingt, in der Offensive, was die große Baustelle bei der SG Pemfling/Katzbach ist, mehr Druck und Effektivität zu zeigen, dann ist vielleicht ein Auswärtspünktchen drin. Ein Unentschieden in Furth wäre für die SG Pemfling/Katzbach schon ein Erfolg. Bei den Drachenstädtern sind vor allem Augustin und Niedermeyer sehr torgefährlich.







Hinspiel: 0:3. Beim SV Obertrübenbach (12., 13) ist am Samstag SG Zandt/Vilzing II (8., 18) zu Gast. Die Hausherren der Partie des 15. Spieltages gingen am vergangenen Wochenende beim FC Ränkam leer aus, während sich die SG gegen die SG Waldmünchen/Geigant einen Punkt einholen konnte. Der SV steht derzeit auf den unteren Rängen, während die SG sich im Mittelfeld der Tabelle befindet.







Hinspiel: 3:1. Die SG Mitterdorf/Neubäu (9., 18) findet sich zum kommenden Spieltag beim FC Untertraubenbach (11., 13) ein. Die Gäste konnten sich zuletzt bei der SG Pemfling/Katzbach einen Punkt im torlosen Remis sichern, die Hausherren mussten sich am vergangenen Spieltag gegen die SG Schönthal-Premeischl hingegen geschlagen geben. Die bisherige Ausbeute der Hausherren lautet drei Siege und vier Remis, was sie punktgleich mit dem SV Obertrübenbach im unteren Feld der Tabelle stehen lässt, die Gäste hingegen setzten sich bereits fünfmal durch und erzielten drei Remis, was sie punktgleich mit der SG Zandt/Vilzing II ins Mittelfeld brachte.







Hinspiel: 1:2. Top-Spiel in Premeischl: Der FC Ränkam (4., 25) geht am Sonntag bei der SG Schönthal-Premeischl (1., 28) auf Stippvisite. Neu-Tabellenführer Schönthal konnte sich am vergangenen Spieltag gegen die SG Mitterdorf/Neubäu zum neunten Mal in der Saison die Maximalausbeute sichern und steht derzeit an der Tabellenspitze, der FC findet sich im oberen Feld der Tabelle, mit sieben Dreiern, den letzten sicherten sie sich gegen den SV Obertübenbach.







Hinspiel: 0:1. Bei der SG Waldmünchen/Geigant (10., 17) ist zum kommenden Spieltag die SG Michelsdorf/Cham II (7., 20) zugegen. Während sich die Gastgeber der Partie zuletzt im torlosen Remis gegen die SG Zandt/Vilzing II einen Punkt ergattern konnten, sicherten sich die Gäste den Dreier gegen die SpVgg Eschlkam. Beide Teams sind im Mittelfeld zu finden.







Hinspiel: 3:1. Die SpVgg Eschlkam (5., 24) empfängt an diesem Wochenende Schlusslicht SG Lohberg/Lam II (14., 6). Bisher konnte sich die SG nur einmal die Maximalausbeute sichern und holte sich zuletzt gegen die SG Chambtal das dritte Remis, was sie auf dem letzten Rang stehen lässt. Die Ausbeute der Hausherren setzt sich aus sieben Siegen, drei Remis und vier Niederlagen zusammen, zuletzt verloren sie gegen die SG Michelsdorf/Cham II knapp.





So., 27.10.2024, 14:15 Uhr SG Chambtal SG Chambtal SG Schloßberg 09 Schloßberg 14:15 PUSH



Hinspiel: 2:0. Zu einem weiteren Spitzenspiel kommt es auf dem Gelände der SG Chambtal (2., 27), die sich am kommenden Wochenende mit den Tabellennachbarn SG Schloßberg (3., 26) duelliert. Die Hausherren konnten sich zuletzt nur einen Punkt gegen den Tabellenletzten SG Lohberg/Lam II einholen, während sich die Gäste den Dreier gegen den FC Furth im Wald einholten. Die beiden Kontrahenten stehen im oberen Feld der Tabelle dicht aneinander.