Wenn Kuckum siegt, steht Dremmen unter Druck

Die Kreisliga A Heinsberg geht mit dem 14. Spieltag in eine wegweisende Phase. Während an der Tabellenspitze die Weichen für eine spannende Meisterschaft gestellt werden, kämpfen die Teams im unteren Bereich um wichtige Punkte.

Flutlichtatmosphäre und die Chance, die Tabellenspitze vorerst zu erobern

Bereits am Freitagabend steigt das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Niersquelle Kuckum und Dynamo Erkelenz. Kuckum, punktgleich mit Spitzenreiter Dremmen, will mit einem Heimsieg vorlegen und Druck auf den Tabellenführer ausüben. Erkelenz reist nach zuletzt stabilen Leistungen selbstbewusst an und verfügt mit 35 Saisontoren über eine der gefährlichsten Offensivreihen. Kuckum hingegen setzt auf die viertbeste Defensive der Liga und will im eigenen Stadion ungeschlagen bleiben.