Wenn im Tempelwald das Licht angeht... ... kann sich der ZFC warm anziehen. Mit dieser Einstellung geht der Greizer Torwart Niklas Beckert in das Pokal-Duell "David gegen Goliath" am Freitagabend.

FuPa Thüringen: Nachdem es für Greiz in den letzten Jahren oft gegen den Abstieg ging, seid ihr gut in diese Saison gekommen. Warum läuft bei euch dieses Jahr besser? Was zeichnet euch als Team aus?

Niklas Beckert: Ich denke da kommen mehrere Gründe zusammen. Zum Einen ist sicher die schweißtreibende Vorbereitung auf die Saison zu nennen, als wir uns bei besten Bedingungen im benachbarten Tschechien auf die neue Saison vorbereiten durften und besonders auch als Team nochmal enger zusammengewachsen sind. Zum Anderen ist der Kern der Mannschaft aus der letzten Saison zusammengeblieben und uns haben einige richtig gute und vor allem erfolgshungrige Spieler verstärkt. Dadurch können wir in diesem Jahr auch einmal Phasen, in denen Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen, durch unseren breiten Kader kompensieren.

FuPa Thüringen: Zuletzt konntet ihr Neustadt/Orla - immerhin noch ungeschlagen bis dato - besiegen. Wie ist es um euer Selbstvertrauen bestellt? Was sind eure Stärken?

Niklas: Der Sieg gegen Neustadt kam natürlich genau zum perfekten Zeitpunkt. Wir wissen um unsere Stärke als Team und wollen das in die kommenden Wochen mitnehmen. Unsere größte Qualität ist mit Sicherheit der Zusammenhalt. Wir sind nicht nur Mitspieler, sondern auch neben dem Platz Freunde - daher ist jeder bereit, sich für die Truppe den A** aufzureißen.

FuPa Thüringen: Inwieweit beschäftigt ihr euch mit dem Gegner? Wie schätzt du Meuselwitz ein?

Niklas: Ich denke der Gegner Neustadt/Orla hat uns in Grundzügen schon recht gut auf Meuselwitz vorbereitet. Sowohl vergangenen Samstag als auch am Freitag gegen Meuselwitz gehen wir als klarer „Underdog“ in die Partie, aber genau das macht es für uns aus. In diesen Spielen gegen vermeintlich „übermächtige“ Mannschaften, sind wir schon das ein oder andere Mal über uns hinaus gewachsen.

Natürlich nutzen wir die Trainingswoche, um uns optimal auf die mögliche Spielweise von Meuselwitz einzustellen - wir erwarten sie mit sehr viel Ballbesitz und der nötigen Cleverness in solch einem Pokalspiel. Dennoch kennen sie meiner Meinung die Atmosphäre zu einem Flutlichtspiel auf dem Greizer Tempelwald noch nicht 🔥

FuPa Thüringen: Bereitest du dich als Torwart irgendwie individuell auf den Gegner bzw. deren Einzelspieler vor?

Niklas: Auch wenn es in unseren Ligen doch eher schwierig ist an geeignetes Videomaterial zu kommen, habe ich natürlich schon einige Zusammenschnitte der letzten Meuselwitz-Spiele gesehen. Gerade mit der Offensivabteilung bin ich selbstverständlich vertraut - besonders mit den Elfmeterschützen 😉