Wenn Gegner zusammenstehen: Hilfe für kollabierten Fußballer

Mit Hand und Stoppuhr maßen die Ersthelfer den Puls und kontrollierten die Werte alle zwei Minuten. Das Torhüter-Duo verteilte Aufgaben an die Helfer, SVG-Betreuerin Jule Reich half bei der Umsetzung. Guntersblums Sportlicher Leiter Michael Best rief den Notarzt, Trainer Saar organisierte Decken. „Wir haben auch alle die Jacken ausgezogen, weil Luke so gezittert hat“, berichtet der Coach.

Als sich Vollraths Herzschlag verlangsamte, holten die Wörrstädter eine Trage, um ihn in die Kabine zu bringen. „Im Nachhinein ist es eine echt schöne Sache, wie jeder die Konkurrenz hintenangestellt und sich um den Menschen gekümmert hat“, sagt der SVG-Trainer.

Mattern am freien Tag im Arbeitsdress für Vollrath

Die Partie wurde zu Ende gespielt, auch Mattern kehrte zwischen die Pfosten zurück, nachdem er seinen Teamkollegen in sicheren Händen wusste. Das 0:1 schmerzte in Guntersblum aber niemanden. „Jeder wollte nur wissen, wie es Luke geht“, sagt Trainer Saar.

Nach dem Abpfiff fuhr Mattern direkt in die Klinik – „ich wusste ja, wo ich hin muss“. Wäre er an diesem Nachmittag im Dienst gewesen, wäre Vollrath in seine Abteilung gekommen. „Ich habe mir Arbeitsklamotten angezogen, dass ich ihn überall begleiten konnte. Ich habe mit den Ärzten seine Bilder angeschaut, sie seiner Familie gezeigt und wieder viel Ruhe gegeben“, schildert der 25-Jährige.

Pizza ins Krankenhaus und Genesungswünsche von Gegenspielern