Wenigstens ein Punkt

Es war ein wunderschöner letzter Sommertag am gestrigen Sonntag an der Siemensstraße.

Vor dem Spiel war es leider etwas hektisch, da noch kurzfristige Absagen hereinkamen und so die Aufstellung erst kurz vor Spielbeginn feststand.

Von Beginn an waren die Eisenbahner spielbestimmend und drückten den Gästen ihr Spiel auf.

Es war also nur eine Frage der Zeit bis der Führungstreffer fallen sollte.

Und dieser war Papa Hartmann vorbehalten, der einen Sahneball von Talahon Albin M. mitnahm und eiskalt abschloss.

Mit dieser Führung im Rücken zeigten die Jungs weiterhin eine hervorragende Leistung.

Ramadan vollführte an der Außenlinie eine wahnsinnige Flugeinlage - vielleicht wollte er mit den Schwalben gen Süden ziehen? Man wird es nicht erfahren.

Und wieder gab es einen feinen Ball in die Spitze.

Hardey Hartmann war eine Rollatorlänge in Führung als der Abwehrspieler ihn zu Fall brachte (was in diesem Alter ziemlich gefährlich sein kann).

Letzter Mann, einzig richtige Entscheidung wäre hier Freistoß und rot.

Leider nur gelb - völliges Unverständnis.

Nach dieser Aktion und der Trinkpause gab es dann einen Knick im Spiel der 09er.

So mussten Shaban und Pata der polnische Abwehrrecke jeweils in aller letzter Sekunde Kopf und Kragen riskieren um den Ausgleich zu verhindern.

Und dieser kam dann doch noch...in der zweiten Minute der Nachspielzeit..unfassbar bitter.

In der Halbzeit schwor man sich ein, dass wir uns das Ding an diesem Tag holen.

Die zweite Halbzeit ist eigtl. schnell erzählt.

Shaban im Tor musste eine Parade auspacken - ganz starkes Spiel Junge!

Pata musste sein Bein über seinen Kopf heben sonst wäre es eine ganz böse Situation geworden. Sehr beweglich der Herr.

Im Grunde war es ein Spiel auf ein Tor - auf das Tor der Gäste..

Aber wie so oft in dieser Saison brachten wir einfach den Ball nicht unter.

Zwischendrin wurde Mark Lakatos im Strafraum gelegt und zum Entsetzen aller gab es keinen Strafstoß.

Ich spare mir alle weiteren Kommentare zu gewissen Entscheidungen an diesem Tag.

Ahmed Sayour, Louay Sayour, Matthias Keil und Mark Lakatos setzen vorne alles dran, aber es sollte nicht mehr reichen.

So geht man mit einem 1:1 aus einem Spiel, das man nie im Leben unentschieden spielen durfte.

Trotzdem gilt es mitzunehmen, dass man einen Gegner dominieren kann wie es die Olga mit dem kleinen Wilhelm macht.

Kommende Woche gibts wieder einen Auswärtstrip nach Johannesbrunn/Binabiburg wo die Trauben zwar hoch hängen, aber wir alles dran setzen werden drei Punkte zu holen.

A propos Trauben - in Vilsbiburg scheint offensichtlich an diesem Wochenende ein Weinfest stattzufinden...komischer Zufall, dass wir in diesem Teil des Landkreises spielen müssen ;)

Somit wünsche ich euch allen einen schönen Herbstbeginn, ziehts euch gscheid an damit es euch ned kalt ist.

Pfiad eich!