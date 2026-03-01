Welheim erstmals 2026 ohne Sieg, VfR 08 gewinnt Verfolgerduell

Der VfR ringt Sterkrade-Nord nieder. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Ein enges Kopf-an-Kopf-Duell mit einem Aufsteiger kennt der SC Buschhausen aus der Vorsaison zur Genüge- mit bekanntem Ausgang. Nun steckt das Team von Marcus Behnert mitten zwischen zwei Teams, die den Durchmarsch in die Bezirksliga anstreben. Der FC Welheim erlitt dabei nun den ersten kleinen Rückschlag im neuen Jahr. Trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung reichte es am Ende nur für ein Tor, wodurch man auch umgehend einen Platz im Tableau einbüßt. Der SC Buschhausen gab sich nämlich erwartungsgemäß gegen die eigene Zweitvertretung keinerlei Blöße, durfte nach torreicher Anfangsphasen zu lockeren drei Punkten marschieren.

So ist der Rückstand auf den 1. FC Hirschkamp wieder auf einen Zähler geschrumpft. Die Schützlinge von Bahjat Amine zwangen am Freitag BW Fuhlenbrock mit 4:1 in die Knie. Im Schatten des Spitzentrios hätte die Spvgg Sterkrade-Nord II einen großen Schritt machen können, doch gegen den Tabellennachbarn VfR 08 Oberhausen setzte es eine knappe Niederlage.