Welheim erstmals 2026 ohne Sieg, VfR 08 gewinnt Verfolgerduell

Ein enges Kopf-an-Kopf-Duell mit einem Aufsteiger kennt der SC Buschhausen aus der Vorsaison zur Genüge- mit bekanntem Ausgang. Nun steckt das Team von Marcus Behnert mitten zwischen zwei Teams, die den Durchmarsch in die Bezirksliga anstreben. Der FC Welheim erlitt dabei nun den ersten kleinen Rückschlag im neuen Jahr. Trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung reichte es am Ende nur für ein Tor, wodurch man auch umgehend einen Platz im Tableau einbüßt. Der SC Buschhausen gab sich nämlich erwartungsgemäß gegen die eigene Zweitvertretung keinerlei Blöße, durfte nach torreicher Anfangsphasen zu lockeren drei Punkten marschieren.
So ist der Rückstand auf den 1. FC Hirschkamp wieder auf einen Zähler geschrumpft. Die Schützlinge von Bahjat Amine zwangen am Freitag BW Fuhlenbrock mit 4:1 in die Knie. Im Schatten des Spitzentrios hätte die Spvgg Sterkrade-Nord II einen großen Schritt machen können, doch gegen den Tabellennachbarn VfR 08 Oberhausen setzte es eine knappe Niederlage.
Mit dem Blitzstart von Emrullah Bayhoca (2.) nahm die Partie zunächst ihren gewohnten Verlauf. Mehmet Kafli (38.) legte auch noch seinen elften Saisontreffer nach (38.). Die Blau-Weißen verkürzten aber noch kurz vor Halbzeitpfiff durch Lennart Espenhahn (41.). Bei diesem knappen Vorsprung blieb es lange Zeit. in der Schlussphase kassierten beide Seiten jeweils eine Ampelkarte, Sertan Erdogan (90.+7) und Kafli machten am Ende einer reichhaltigen Nachspielzeit alles klar.
1. FC Hirschkamp – Blau-Weiß Fuhlenbrock 4:1
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek, Marvin Weigel, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Alihan Özcan, Danny Steinmetz, Mehmet Kalayci (76. Okan Aslantin), Emrullah Bayhoca (85. Francesco Lentini), Burak Taspinar, Galed Mohamad (61. Okan Al), Mehmet Kafli - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Lennart Espenhahn - Trainer: Adrian Reiß
Tore: 1:0 Emrullah Bayhoca (2.), 2:0 Mehmet Kafli (38.), 2:1 Lennart Espenhahn (41.), 3:1 Sertan Erdogan (90.+7), 4:1 Mehmet Kafli (90.+10)
Der TSV Safakspor zementiert seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Durch Treffer von Etco Gaucho (28.) und Mert Özsoy (63.) distanzierte das Team von Tuncay Aksoy einen direkten Tabellenkonkurrenten und rehabilitiert sich gleichzeitig nach der 2:5-Niederlage aus der Vorwoche gegen BW Fuhlenbrock.
TSV Safakspor Oberhausen – DJK Arminia Klosterhardt II 2:0
TSV Safakspor Oberhausen: Emirhan Kaya, Yusuf Arslanbas, Serhat Erdogan, Eray Erol (63. Emre Erdogan), Talha Yamakli (57. Seyyid-Muhammed Akkaya), Mert Özsoy (89. Efe Var), Ibrahim Akkaya, Till Heilmann (83. Semih Akdogan), Cüneyt Türk, Cihad Saral, Etco Gaucho (83. Emre Erdogan) - Trainer: Tuncay Aksoy - Co-Trainer: Erdal Yaprak
DJK Arminia Klosterhardt II: Vahdet Türkmen - Co-Trainer: Christian Paul - Trainer: Andreas Bovenz
Tore: 1:0 Etco Gaucho (28.), 2:0 Mert Özsoy (63. Foulelfmeter)
BV Osterfeld 1919 – SV Adler Osterfeld 1:1
BV Osterfeld 1919: Adnan Laroshi, Ensar Bicak (73. Emre Ören), Aiman Rump, Enes Can (73. Isa Caltepe), Barkin Cömert, Hasan Darici, Abdullah Baydar (73. Burak Al) (77. Soner Karakoc), Xavier Meller, Nico Ljubic, Timo Mrozek, Harun Al (93. Alkan Candan) - Trainer: Okay Özkan - Co-Trainer: Ersin Öztürk - Trainer: Adem Saglam
SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Erdem Saglam, Gentrit Bajraj (22. Andre Pangerl), Emmanuel Nwabuego, Okan Demircan, Justin Montberg, Philipp Herrmann (75. Abdul Basit Adibyar), Soufian El Hamouti (46. Leon Christopher Delfs), Abdelaziz Boukdir, Tobias Hauner - spielender Co-Trainer: Manuel Werner - Trainer: Christoph Tapinos
Schiedsrichter: Dennis Melchior-Paculla - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Justin Montberg (61.), 1:1 Nico Ljubic (79.)
TB Oberhausen 1889 – Glück-Auf Sterkrade 1:2
TB Oberhausen 1889: David Münch, Prince Pieritz, Dustin Wagner, Julian Miguel Peitsch (62. Damian Jerome Peitsch), Abd-Manaf Tchazodi, Fabian-Maurice Kammhöfer, Justin Andre Partenheimer (69. Fabio Mülling), Marvin Dipold, Orhan Bozcali (55. Louis Victor Mietzsch), Jan Lenzen (55. Zidane Sani) - Trainer: Daniel Coers
Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Andre-Maurice Ochmann, Ardit Jashari, Fabrice Terjung, Patrick Martin Camposeo, Benjamin Rüddel, Jorden Kleinallermann (88. Adem Incebacak), Gabriel Pietzka, Timo Hendel, Patrick Szovan, Kevin Zülsdorf - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura
Schiedsrichter: Markus Mertens (Oberhausen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Patrick Szovan (45.), 0:2 Kevin Zülsdorf (58.), 1:2 Zidane Sani (90.)
FC Sterkrade 72 – FC Welheim 3:3
FC Sterkrade 72: Tim Langewort, Maxime-Aurele Finke, Malte Fuhrmann, Keanu Kranz (90. Marceau Jerome Finke), Marcel Bambic, Niklas Jansen, Samet Can Kuruoglu, Baran Yilmaz Günes (45. Dennis Stus), Christopher Lange, Louay Caraly, Islam Kaloshi - Trainer: Alexander Forger
FC Welheim: Nils Etienne Hoffmann, Hussein El-Dimassi, Altan Gündogdu (45. Amar Sogolj), Sabri Kayali, Ibrahim Tug, Pascal Patrick Kaluza, Izzet Avci, Ali Al Hakim, Özgür Erdogan (70. Abdallah Jawhar), Felix Mika Matheis, Justin Marvin Kolek - Trainer: Ramazan Karakus
Schiedsrichter: Zito-Pembele Nsango - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Ali Al Hakim (11.), 0:2 Ibrahim Tug (19.), 1:2 Islam Kaloshi (21.), 2:2 Niklas Jansen (40.), 2:3 Ramazan Akyüz (70.), 3:3 Marceau Jerome Finke (74.)
FC Welheim II – SV Sarajevo Oberhausen 2:1
FC Welheim II: Burak Candir, Arif Yalcin (67. Mert Ata), Halet Delen, Emre Can Önal (77. Alper Adiyaman), Emrah Semiz, Turgut Senyüz (84. Onur Duman), Cüneyt Kilic (81. Aldin Kaltak), Tolga Kocbey, Merdan Senyüz, Kaan Semiz, Oktay Cin - Trainer: Murat Cebeci
SV Sarajevo Oberhausen: Aid Turajlic, Bahrudin Sahinovic, Adnan Cesko (88. Valentino Mustafic), Eldin Kadic, Viktor Dimitrov Nanov, Enes Aksalic, Dzejlan Sehovic (63. Deni Ziga), Benjamin Musiolik (66. Samir Dzafic), Ferid Dzanan, Sandro Vrebac, Arlind Hasani - Trainer: Beris Vrebac
Schiedsrichter: Norbert Otto (Oberhausen) - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Arlind Hasani (1.), 1:1 Cüneyt Kilic (44.), 2:1 Oktay Cin (58.)
Spvgg Sterkrade-Nord II – VfR 08 Oberhausen 0:1
Spvgg Sterkrade-Nord II: Julian Dohmen, Luis Mattern, Kevin Hozjan, Kevin Marzotko (83. Kevin Korting), Jona Rams (62. Lukas Loibl), Moritz Neukirch (77. Elias Aaron Peukert), Tim Koller (46. Keno Räck), Sven Konarski, Dustin Weber, Daniel Markin - Trainer: Dustin Vogt
VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Enes Aslan, Mathias Henkemeyer (79. Lukas Ambrosat), Levin Jubt (35. Lars Bruckwilder), Sebastian Stollen, Mirco Baumgarten (83. Jannik Haferkamp), Eray Aslan, Julian Birkholz (90. Christian Geber), Nick Blanke, Nasif Omorou (63. Leonhard Weikam), Gino Schlipper - Trainer: Paul Schendzielorz - spielender Co-Trainer: Tim Blanke - Co-Trainer: Tim Schaefer
Schiedsrichter: Berkan Candan (Oberhausen) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Julian Birkholz (65.)
SC Buschhausen 1912 – SC Buschhausen 1912 II 4:0
SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Nils Bothe, Dominik Teschke, Nico Lambertz, Amet Zeki, Emre Kuzdere, Artur Veselov, Kevin Enrico Wilkes, Pascal Wickert (70. Joshua Tettesen Agougno), David Pop (66. Marcel Georg Felder) - Trainer: Marcus Behnert
SC Buschhausen 1912 II: Timo-Maurice Müller, Florian Schwulst, Ahmed Semmo (35. William Steve Fozing Yamdjio), Lukas Schmidt, Dierk Brosowski (66. Salim El Idrissi), Christian Soltes, Moad Raji, Ayoub Afritit, Patrick Mohr, Kenan Al-Jawabreh (76. Silvano Lange), Hamza Belahsan - Spielertrainer: Carsten Scholz
Schiedsrichter: Marcel Borges - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 David Pop (6.), 2:0 Pascal Wickert (10.), 3:0 Artur Veselov (17.), 4:0 Kevin Enrico Wilkes (76.)
22. Spieltag
06.03.26 SV Adler Osterfeld - TB Oberhausen 1889
06.03.26 DJK Arminia Klosterhardt II - 1. FC Hirschkamp
08.03.26 SC Buschhausen 1912 II - TSV Safakspor Oberhausen
08.03.26 VfR 08 Oberhausen - VfR 08 Oberhausen II
08.03.26 SV Sarajevo Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord II
08.03.26 Glück-Auf Sterkrade - FC Sterkrade 72
08.03.26 Blau-Weiß Fuhlenbrock - BV Osterfeld 1919
08.03.26 FC Welheim - FC Welheim II
