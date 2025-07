Welche Trainer-Entscheidungen wurden zuletzt getroffen?

Am Freitag gab Absteiger Fola sein neues Trainergespann für die Saison 25-26 bekannt. Henrqiue Da Silva Gomes und Jessy Sulprizio werden ein Tandem in der Position der Cheftrainer bilden. Sie werden von Torwarttrainer Fabio Cabral, Fitnesscoach Steve Gomes und Videoanalyst Sandro Jorge unterstützt werden. Neue Sportdirektorin ist Sophie Lamorté.

Laut FuPa-Informationen wird Séraphin Ribeiro die Nachfolge von Grégory Imhoff bei Folas künftigem Ligakonkurrenten und Nachbarn FC Schifflingen 95 antreten. Ribeiro stand bis Mitte März bei der US Sandweiler unter Vertrag und war zuvor eine Zeitlang im Damen-Bereich aktiv.

FCM Young Boys Diekirch

Carlos Pereira wird neuer Cheftrainer bei Erstdivisionär Young Boys Diekirch, wo er die Nachfolge von Fabio Gaspar antritt. Pereira war in den vergangenen sechs Saisons bei Nachbar Bastendorf unter Vertrag. Er wird bei seinem neuen Verein von Nelson Gonçalves als Co-Trainer und Max Faber als Torwarttrainer assistiert werden.

FC Munsbach

Einen Nachtrag gibt es noch von Seiten des FC Munsbach zu vermelden: bereits Ende Mai gab der Verein bekannt, dass Thibaut Thonon neuer Trainer der 1.Herrenmannschaft des Vereins und damit Nachfolger des nach Junglinster gewechselten Greg Molitor wird.

FC Sporting Bartringen

Am Montag teilte Sporting Bartringen im Internet mit, dass das Trainerduo Sébastien Hoël und Pascal Fabbri entschieden habe, ihren Job beim Verein nicht fortzuführen. Beide waren zusammen mit ihrer Mannschaft in der Relegation von der 2. in die 1.Division aufgestiegen. Über mögliche Nachfolger wurde noch nichts bekannt.

US Folschette

Zweitdivisionär Folschette aus dem Westen Luxemburgs musste sich nach dem Wechsel von Adil Badr in den Nachwuchs der Escher Jeunesse nach einem neuen Cheftrainer umsehen. Im ehemaligen Ulflinger Carmelo Giunta wurde man vergangene Woche fündig. Wie sein Trainerstab aussehen wird, stand zu jenem Zeitpunkt noch nicht fest. Der bisherige Co-Trainer Carlos Lopes wechselt den Angaben zufolge in derselben Funktion nach Gilsdorf.