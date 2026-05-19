Welche Spieler die U23 von Fortuna Düsseldorf verlassen Fortuna Düsseldorf ist mit der U23 zwangsweise aus der Regionalliga West abgestiegen und wird im Sommer einen Umbruch erleben, immerhin spielt F95 II demnächst in der Oberliga Niederrhein. von André Nückel · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Auch Fortunas U23 muss durch einen Neustart. – Foto: MAGO/ Maximilian Koch

Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga muss bekanntlich die U23 aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein zwangsabsteigen. Doch schon vor dem Absturz aus der 2. Bundesliga hat F95 II acht Abgänge bekanntgegeben - weitere dürften vermutlich bald folgen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Fortuna II fällt erstmals seit Jahren aus der Regionalliga Es ist fast 20 Jahre her, dass Fortuna Düsseldorf II in der alten Verbandsliga Niederrhein gespielt hat. Als Meister ging es über die ebenfalls nicht mehr existierenden Oberliga Nordrhein und NRW-Liga 2009/10 in die Regionalliga West. Somit gehörte die Elf vom Flinger Broich auch zu den Startteams der Regionalliga West, wie es sie seit 2012/13 in ihrer aktuellen Form gibt. Düsseldorf II hat nie um den Aufstieg in die 3. Liga gespielt, gehörte seither aber immer zu den grundsoliden Mittelfeldteams, die ab und an um den Ligaverbleib gekämpft haben. Mit 40 Punkten war die Elf von Jens Langeneke eigentlich schon lange gesichert, doch die Regularien sorgen bekanntlich für den bitteren Abstieg in die Oberliga. Allerdings war vor dem historischen Zweitliga-Aus am vergangenen Sonntag bereits klar, dass acht Spieler die U23 verlassen würden.

Acht Spieler wurden bereits verabschiedet Deniz Bindemann, Leonard Brodersen, Dominic Grehl, Tobias Grulke, Danny Latza, Tobias Pawelczyk, David Savic und Siwoo Yang wurden bereits vor dem letzten Regionalliga-Spiel gegen den VfL Bochum II verabschiedet. Besonders Bindemann prägte die U23 seit seinem Wechsel im Sommer 2023 mit 70 Einsätzen in der Regionalliga West, 23 Toren und 13 Vorlagen. Zudem kam der Angreifer zweimal für die Profis in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Auch Latza, der erst im November 2024 zur U23 gestoßen war, durfte einmal bei den F95-Profis ran. Mit Savic verliert Fortuna zudem einen langjährigen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der seit 2016 für die Rot-Weißen aktiv war und sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen hat. Brodersen kam in zwei Spielzeiten bislang auf 59 Einsätze, Yang nach seinem Aufrücken in die U23 auf 35 Partien, Pawelczyk auf 24 Regionalliga-Spiele. Torhüter Grehl, der aus der U19 des MSV Duisburg gekommen war, wurde einmal eingesetzt, Grulke absolvierte nach seinem Sprung aus dem F95-NLZ in die U23 sieben Pflichtspiele.