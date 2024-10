Oberligist SV Lippstadt 08 um Defensivmann Kiyan Sadeghi steckt in einer kleinen Krise. – Foto: vibedmarketing

Welche formschwachen Teams möchten am Wochenende die Wende einläuten Die Hinrunde der Spielzeit 2024/25 nähert sich in ihrem Ende. Einige Mannschaften stecken in einem Formtief.

Zwölf Mannschaften haben aktuell mindestens fünf Spiele in Folge verloren.

29 Mannschaften blicken in diesem Zeitraum auf maximal zwei Zähler zurück und warten sehnsüchtig auf einen Sieg.

Gleich vier Oberligisten (Lippstadt, Finnentrop/Bamenohl, Ennepetal und Vreden) gehören zu den formschwächsten Mannschaften im überkreislichen Fußball.

Beim VfR Sölde herrscht Tristesse. Sowohl die 1. Mannschaft (Landesliga 3) als auch die 2. Mannschaft (Bezirksliga 8) warten seit langem auf einen Sieg.

Die TSG Sprockhövel II (Bezirksliga 6) holte am vergangenen Wochenende ihren ersten Saison-Dreier.

FuPa Westfalen zeigt euch die formschwächsten Mannschaften im überkreislichen Fußball: BSV Roxel | Bezirksliga 12 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (11 Niederlagen in Folge)

GW Elben | Bezirksliga 5 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (10 Niederlagen in Folge) TuS Bruchmühlen | Bezirksliga 1 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (9 Niederlagen in Folge)