Weiterer Youngster wechselt vom VfL Halle 96 nach Merseburg

Am Dienstag wurde Josua Felipe Frühauf als Neuzugang am Ulmenweg vorgestellt. Der Mittelfeldspieler kam bereits auf 26 Oberliga-Einsätze für den VfL - davon sechs in der laufenden Saison. Mit der Verpflichtung Frühaufs "konnten wir einen absoluten Wunschtransfer realisieren", freut sich VfB-Coach Miran Özkan. "Wir haben eine klare Idee für den VfB Merseburg definiert und wollen diese Idee mit jungen, gut ausgebildeten und erfolgshungrigen Spielern weiterführen. Josua passt hervorragend in dieses Profil und in unsere Spielphilosophie." Zum Spielerprofil:

