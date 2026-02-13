Weiterer Winterneuzugang beim SC Wiedenbrück - Sommerneuzugang geht

Der 23-jährige Akbar Tchadjobo ist seit Anfang Februar für Regionalligist SC Wiedenbrück spielberechtigt, nachdem der langjährige Jugendspieler des DSC Arminia Bielefeld wieder mal ein halbes Jahr vereinslos war. In den Partien gegen den SV Rödinghausen (2:2) und den SC Paderborn 07 II (0:4) stand er jedoch nicht im Spieltagskader.

Tchadjobo ist ein echter Bielefelder Junge, der von 2015 bis 2021 beim DSC ausgebildet wurde und seine Senioren-Karriere beim SC Paderborn 07 II begonnen hat. Hauchdünn verpasste er mit dem SCP in der Spielzeit 2021/22 den Aufstieg in die Regionalliga (20 Einsätze, acht Tore). Persönlich schaffte er jedoch den Sprung in die vierthöchste Spielklasse und stand daraufhin zwei Jahre beim FC Schalke 04 II unter Vertrag. Dort blieb ihm jedoch nur die Reservistenrolle. Bei 17 Einsätzen stand er kein einziges Mal in der Startelf. Ab Sommer 2024 war er zunächst vereinslos und hielt sich daraufhin beim SC Verl II fit. In der Rückrunde nahm ihn der Oberligist unter Vertrag und Tchadjobo kam zu fünf Einsätzen.

Im vergangenen Sommer hieß es eigentlich, dass der 23-Jährige Bestandteil der neu gegründeten Oberliga-Mannschaft des DSC Arminia Bielefeld sein sollte. Doch derartige Hoffnungen zerschlugen sich offensichtlich, so dass er wieder ein halbes Jahr Fußball-Pause einlegte.