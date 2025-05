Drei Verler schließen sich dem "neuen" DSC Arminia Bielefeld II an

Rasper wurde viele Jahre beim SC Verl ausgebildet, bevor er sein erstes Seniorenjahr bei den Sportfreunden Lotte verbrachte (2023/24). Zum damaligen Meistertitel durfte der gebürtige Bielefelder aber nur einen Kurzeinsatz beisteuern. Ganz anders sieht dies in der laufenden Spielzeit in der U23 des SC Verl aus, für die der gelernte Innenverteidiger 30 Partien absolviert hat und zum absoluten Stamm gehört.

Tchajobo ist ein echter Bielefelder Junge, der von 2015 bis 2021 beim DSC ausgebildet wurde und seine Senioren-Karriere beim SC Paderborn 07 II begonnen hat. Hauchdünn verpasste er mit dem SCP in der Spielzeit 2021/22 den Aufstieg in die Regionalliga (20 Einsätze, acht Tore). Persönlich schafft er jedoch den Sprung in die vierthöchste Spielklasse und stand daraufhin zwei Jahre beim FC Schalke 04 II unter Vertrag. Dort blieb ihm jedoch nur die Reservistenrolle. Bei 17 Einsätzen stand er kein einziges Mal in der Startelf. Ab vergangenen Sommer war er zunächst vereinslos und hielt sich daraufhin beim SC Verl II fit. Seit dem Winter ist er spielberechtigt und kam zuletzt zu fünf Einsätzen in der Rückrunde.

Zuvor waren diese sechs Akteure bekannt geworden, die in der kommenden Spielzeit für den DSC Arminia Bielefeld II in der Oberliga Westfalen auflaufen werden: Volodymyr Dehtiarov (SC Peckeloh), Monti Theiß (SC Paderborn 07 U19), Milan Hoffmeister (SC Paderborn 07 II), Bilal Alassane (SV Rödinghausen), Lennart Hergenreider (SV Westfalia Soest) und Semih Sarli (SG Wattenscheid 09).