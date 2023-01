Weitere Punkte für Auersmacher SV Auersmacher: Erst im Finale war Endstation für den SVA-Express

RPS-Oberligist SV Auersmacher kann für das Hallenmasters in der Saarbrücker saarlandhalle am Sonntag, 5. Februar, planen. Auch beim Turnier des SV Saar 05 Jugend punktete das Team von Trainer Jan Berger. erst im Finale musste man sich dem Verbandsligisten SV Hellas Bildstock beugen.

RPS-Oberligist SV Auersmacher hat sein Punktekonto für die Hallenmasters-Qualifikation weiter aufgebessert. Beim Turnier des SV Saar 05 Jugend erreichte das von Jan Berger trainierte Team das Finale. "Wir haben ja schon die Vorrunde relativ souverän überstanden, obwohl da einige Spieler wegen einem Skiurlaub fehlten und wir im letzten Spiel nach einer 3:0-Führung gegen Riegelsberg zwei Gegentore kassierten. Ab der Zwischenrunde wurden die Gegner dann stärker", sagte Berger nach Turnierschluss. Gegen den in der Verbandsliga spielenden Endspielgegner gab es in der Zwischenrunde eine 2:4-Niederlage, so dass das 5:0 über den Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen im ersten Zwischenrunden-Gruppenspiel zum Weiterkommen reichte. Im Viertelfinale benötigten die Grün-Weißen ein Shootout gegen das Landesligateam des 1. FC Saarbrücken, das 5:4 gewonnen wurde. Im Halbfinale setzte sich der Oberligist gegen den Saarlandligisten und Veranstalter SV Saar 05 Jugend mit 3:1 durch, ehe sich Bildstock in einem engen finale 1:0 durchsetzen konnte. Doch auch die in der Joachim-Deckarm gewonnen Punkte reichen locker für die Finalturnier-Qualifikation.