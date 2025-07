Weitere 3 Abgänge bei den Würzburger Kickers

Der 27-jährige Montcheu war im Sommer 2022 vom Nordost-Regionalligisten TeBe Berlin an den Dallenberg gekommen und war über drei Jahre lang Stammspieler. In der vergangenen Spielzeit war der verlässliche Abwehrmann 27 Mal in der Regionalliga Bayern im Einsatz, dabei gelang ihm ein Treffer. Wohin es Montcheu zieht, ist noch nicht bekannt. Für Stürmer Lado Akhalai ist schon nach sechs Monaten wieder Schluss in der Domstadt. Der ehemalige U21-Nationalspieler Moldaus, der unter anderem auch bei Inter Mailand ausgebildet wurde, kam erst im Januar vom FC Swift Hesperingen aus Luxemburg. So richtig überzeugen konnte der 23-Jährige mit zwei Treffern in acht Einsätzen aber nicht.



Theo Harz war vor einem Jahr im Sommer 2024 von der U23 des Hamburger SV in den Süden der Republik gekommen. Der in Frankfurt an der Oder geborene Mittelfeldmann konnte in der Vorbereitung den damaligen Trainer Markus Zschiesche von seinen Fähigkeiten überzeugen. Die ersten vier Saisonspiele durfte er von Anfang an ran, dann aber sanken seine Aktien. Nach einem Jahr in der Regionalliga Bayern verabschiedet er sich nun wieder Richtung Norddeutschland.