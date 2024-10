Weilbacher Glanzleistung im Pokal

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

"Das Spiel war von Beginn an einseitig", erklärt Weilbach-Trainer Stefan Hoitz, dessen Mannschaft bereits nach fünf Minuten hätte 2:0 führen können. Paul Schmutzler vergab allerdings beide Chancen. Das Spiel lief im Anschluss weiter auf ein Tor und der Germania gelangen noch vor der Pause drei Tore innerhalb von elf Minuten. Schmutzler sorgte für den ersten Treffer (33.), Pierre Alusse (41.) und Marvin David Wuntke (44.) stellten noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0. "Wir hätten zur Pause auch schon höher führen und fünf oder sechs Tore machen können", lobt Hoitz seine Mannschaft. "Die Jungs haben an der zweiten Halbzeit in Limburg angeknüpft und tollen Fußball gespielt."

Die zweite Halbzeit war dann ereignisarmer, das Spiel schien entschieden. Zwei Minuten vor dem Ende konnte Marc Thole den Kelsterbacher Torwart Nico Altoe ein viertes Mal überwinden und nach einem Freistoß für den 4:0-Endstand sorgen. "Ein hochverdienter Sieg nach einer sehr guten Leistung meiner Mannschaft", freut sich der Germania-Trainer, dessen Mannschaft nötiges Selbstvertrauen tanken konnte. "Ein klarer Sieg ist besonders hilfreich, gerade nach den vielen Unentschieden. Das Gefühl, als Sieger vom Platz zu gehen, ist natürlich ein Gutes." Ein Ziel im Pokal hatten sich die Weilbacher vor der Saison nicht gesetzt. "Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und dann werden wir sehen, wie weit wir kommen." Im Viertelfinale des Kreispokals trifft die Germania nun auswärts auf die SG Oberliederbach.

Für die Weilbacher geht es am Sonntag auf heimischen Rasen gegen die SG Rauenthal/Martinsthal um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Kelsterbacher haben, ebenfalls am Sonntag, den Tabellenführer aus Limburg zu Gast.