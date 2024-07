Weiden haut Kötzting 5:1 weg – Upo bezwingt Landesligisten

Geglückte Generalproben hier, weniger geglückte dort: Eine Woche vor dem Ligaauftakt wurde am Samstag nochmal munter getestet. Unter anderem Bayernligist Ammerthal – er lag beim 7:1-Sieg gegen Weißenburg nach nicht einmal sechs Minuten 3:0 in Führung – sowie die jeweils mit 6:1 erfolgreichen Landesligisten aus Burglengenfeld und Lam konnten ordentlich am Selbstvertrauen schrauben. Ähnliches konnte der FC Amberg nicht von sich behaupten, denn der zog bei einem Jubiläumsturnier der SF Ursulapoppenricht gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Gastgeber im Elfmeterschießen den Kürzeren. Auch für Neu-Landesligist FC Kosova ging der letzte Härtetest in die Hose – bei Weiden-Ost bezogen die Regensburger trotz Pausenführung eine 2:5-Pleite. Auch Bayernliga-Rückkehrer SpVgg SV Weiden zeigte sich beim 5:1-Triumph über Bad Kötzting in Torlaune. Mit 2:0 behauptete sich der SSV Jahn II im U21-Duell mit den Münchner Löwen. Die Spiele der höherklassigen Teams im Überblick.