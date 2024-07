Weida vergrößert den Kader weiter

Da er sich spielerisch und menschlich sehr gut in die Mannschaft integriert hat, führte kein Weg an einer Verpflichtung vorbei. Mit dem Youngster möchten sich die Weidaer in der Abwehrkette breiter aufstellen.

Tom Gerold wechselt vom Stadion am Steg in die Osterburgstadt. Der 23-Jährige spielte bis zur E-Jugend beim 1.FC Gera 03, anschließend für den JFC Gera und ging im B-Jugendalter zur BSG Wismut Gera. Dort schaffte er den Sprung in die erste Männermannschaft, aber nach kurzer Zeit musste er berufsbedingt pausieren. Da sich die privaten Umstände seit letztem Jahr geändert haben, fing Tom Gerold wieder mit dem Fussballspielen an. Nun möchte er beim FC Thüringen Weida seine Laufbahn fortsetzen und sich auf dem Platz weiterentwickeln. Dem Abwehrspieler gefällt die Philosophie seines neuen Vereins: "Wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, hat sich der FC Thüringen Weida in der Landesliga etabliert. Der sportlichen Leitung ist es immer wieder gelungen sehr gute Spieler aus der Region zu verpflichten. Ich schätze das familiäre Umfeld und die Gegebenheiten auf dem Roten Hügel. Daher freue ich mich auf die gemeinsame Zukunft", so Tom Gerold.



Der Neuzugang reist ebenfalls mit ins Trainingslager auf die Insel Rügen. Allerdings kann er noch nicht alle Übungseinheiten und Spielformen mitmachen, da er sich im Mai unglücklich verletzte. Nach einem Haarriss im rechten Fuß befindet er sich aktuell im Aufbautraining. Der sportliche Leiter Christian Gerold ist gespannt auf die Entwicklung von Tom Gerold: "Er wurde in Gera gut ausgebildet und hat in den bisherigen Einheiten einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Deshalb hoffen wir sehr, dass er bei uns den nächsten Schritt macht."

Am Samstag gastiert der FC Thüringen Weida beim SV Blau-Weiß 50 Baabe.