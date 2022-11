Wegweisendes Spitzenspiel Das Topspiel in der Landesklasse 2 steht bevor. Tabellenführer Union Mühlhausen erwartet Verfolger Bad Frankenhausen. Beide trennen aktuell zwei Punkte.

Bereits früh in der Saison sieht es nach einem Zweikampf an der Spitze aus. Sicher, es werden in dieser Spielzeit noch jede Menge Punkte vergeben, doch Union Mühlhausen und Blau-Weiß Bad Frankenhausen haben sich schon von der Konkurrenz abgesetzt. Nun kommt es zum Aufeinandertreffen.

Gastgeber Union Mühlhausen hat bisher in dieser Saison Zuhause gar nichts anbrennen lassen. „Unsere Heimbilanz liest sich schon ganz gut. Selbstvertrauen haben wir nach dem bisherigen Saisonverlauf so oder so, aber das spielt am Samstag keine Rolle. Wir wollen jedes Heimspiel gewinnen, da ist der Gegner und die Ausgangssituation egal“, meint Andreas Ilgmann, der Union gemeinsam mit Toni Jurascheck trainiert. Für ihr Team ist es die Chance sich vom Verfolger abzusetzen. Gelingt der Sieg, kann man das Polster immerhin auf fünf Zähler aufpumpen. Unterliegen die Platzhirsche ist die Tabellenführung futsch. Das klassische Sechs-Punkte-Spiel eben, wenngleich Andreas Ilgmann betont, dass der Erfolg der Saison sicher nicht von diesem Spiel abhängt. „Die Meisterschaft wird nicht diesem Samstag entschieden, dazu sind wir noch zu früh in der Saison. Es warten noch viele Stolpersteine, gerade auswärts gegen die vermeintlich kleinen Mannschaften“, sagt er und erklärt, wie er es mit seinem Team am Samstag angehen will: “Wir müssen einfach nur unsere Leistung abrufen, unsere Nerven im Griff haben und bereit sein noch mehr zu investieren, als in den elf Spielen davor. Bad Frankenhausen ist, wenn man den Kader sieht, der absolute Staffelfavorit. Sie sind nach einem etwas holprigen Start nun ins Rollen gekommen, was man an den letzten Ergebnissen gesehen hat. Wir werden am Samstag alles raushauen, was wir haben und dann schauen wir am Ende was auf der Anzeigetafel steht.“

Übrigens, einem Titel könnten die Gastgeber am Samstag dann doch ziemlich nah kommen. Sollte der Vorsprung auf fünf Punkte wachsen, dann stehen die Chancen ziemlich gut sich die Herbstmeisterschaft zu sichern – ok, kaufen kann man sich davon nicht ganz so viel, aber schlecht anfühlen dürfte es sich auch nicht. Wenn die Blau-Weißen allerdings die Punkte abluchsen, wird es richtig kuschelig da vorne.