Weggefährten reagieren auf Volland-Transfer: „Für 1860 wie ein Sechser im Lotto“

Schmidt wusste schon länger von dem Wechsel des Allgäuers, da die beiden in Kontakt geblieben sind. Und so verrät Schmidt mit einem Augenzwinkern schon den nächsten Karriereschritt von Volland: „Nach 1860 kommt er dann zu mir nach Landsberg – das ist so vereinbart.“

Alexander Schmidt, der Volland in der U17 der Löwen als Cheftrainer und bei den Profis als Co-Trainer förderte, freute sich riesig für seinen einstigen Schützling und für den TSV 1860 München: „Er ist für 1860 wie ein Sechser im Lotto, der beste Transfer der letzten Jahre. Mit Kevin bekommt 1860 einen Leader, auf und neben dem Platz“. Auch für die 3. Liga sei der Transfer „überragend“, so der aktuelle Trainer von Bayernligist Landsberg, der Geschäftsführer Christian Werner zum Transfer-Knaller gratulierte.

Ehemalige Mannschaftskollegen gratulieren Volland und den Löwen

Auf Nachfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern meldeten sich auch ehemalige Mitspieler von Volland, die in der Talentschmiede der Löwen und bei den Profis mit dem ehemaligen Nationalspieler gemeinsam auf dem Platz standen. So auch Thomas Reichlmayr, der schwärmte, dass der Transfer „an Fußball-Romantik nicht zu überbieten“ sei.

Der ehemalige Regionalliga-Spieler (unter anderem Pipinsried, Buchbach, FC Augsburg II) zollte Volland seinen Respekt, da dieser Angebote ausgeschlagen hatte, die lukrativer gewesen wären. Zudem könne sich der TSV auf einen „super Typ, mit super Charakter“ freuen, der dazu noch ein „super Fußballer“ sei.

Nicu erhofft sich „einen Impuls im gesamten Verein“

In die gleiche Kerbe schlug auch Tarik Camdal, der wie Volland den Sprung von den Junioren zu den Profis beim TSV 1860 schaffte. Camdal ist sich sicher, dass Volland „den Löwen auf alle Fälle sehr helfen“ werde. Ohnehin gilt für ihn: „Für den TSV 1860 zu spielen, ist immer etwas Besonderes“, so Camdal. „Egal, in welcher Liga.“

Dass der flexible Stürmer den Löwen sportlich weiterhelfen wird, ist auch für Maximilian Nicu klar. Der ehemalige Bundesliga-Profi (Hertha BSC und SC Freiburg), der aktuell Experte bei DAZN ist, erhofft sich durch den Volland-Transfer „einen Impuls für den gesamten Verein“.

Nicu sieht in dem Wechsel nicht nur auf sportlicher, sondern auch auf struktureller Ebene eine Chance für die Sechzger, „Verbesserungen und Veränderungen vornehmen“ zu können, die „definitiv nötig“ wären. So könne es der Verein schaffen, „auch mittelfristig wieder ganz oben“ mitzuspielen und „dann irgendwann mal auch realistisch einen Aufstieg in die zweite Liga“ anzupeilen.

Zahlreiche Bundesliga-Profis reagieren auf Volland-Transfer

Union Berlin, aktuell auf Platz 13 der Bundesliga, hatte ebenfalls liebe Worte für den im Sommer scheidenden 32-jährigen Allgäuer übrig: „Schöne Jeschichte! Nochmal alles geben und ab Sommer viel Erfolg beim Jugendverein, Volli“. Auch Mannschaftskollege Jannik Haberer kommentierte mit einem Herz den Instagram-Post der Löwen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TSV 1860 München (@tsv1860)

Neben Teamkameraden teilten viele weitere Bundesliga-Profis ihre Freude über den Transfer, der wohl auch bei einem Abstieg der Löwen zustande gekommen wäre – darunter Christian Günther, Kapitän des SC Freiburg, Nationalspieler Robin Gosens (AC Florenz), Ex-Löwe Julian Weigl (Kapitän von Borussia Mönchengladbach), Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf), Mark Uth (1. FC Köln) oder Sebastian Polter (Eintracht Braunschweig). (mg)