Wegen WM in Katar: Holger Badstuber übernimmt Trainerjob von Matthäus E-Jugendtrainer beim TSV Grünwald

Lothar Matthäus will beim TSV Grünwald früh den Siegeswillen entfachen. Während seiner Abstinenz in Katar hat er demnach die richtige Aushilfe parat.

Grünwald - Seit dieser Saison ist Ex-Bayern-Profi und Weltmeister von 1990 Lothar Matthäus Trainer der E-Junioren des TSV Grünwald. Dort will er seine Erfahrung und Expertise an die nächste Generation im Fußball weitergeben. Der 61-Jährige verlangt seinen Schützlingen im jungen Alter schon Einiges ab.

Lothar Matthäus: Ehrgeiz beim TSV Grünwald - Ex-Bayern-Profi mit „Bayern-DNA“ in der E-Jugend

„Wenn ich die E-Jugend in Grünwald trainiere, dann will ich auch jedes Spiel gewinnen. Neun Spiele, neun Siege bisher. Ich bin aber auch unzufrieden. Heute haben wir unser letztes Punktspiel gehabt, 14:0 gewonnen. Da sage ich, wir müssen 25:0 gewinnen, weil wir sehr viele Chancen gehabt haben“, sagt der einstige Welt-Fußballer am vergangenen Sonntag in der Fußball-Talk-Show „Sky 90“.

„Wenn du einmal bei Bayern München gespielt hast, wirst du diese DNA auch nicht los“

Lothar Matthäus über seinen Siegeswillen