Wegberg-Beeck setzt gegen Fortuna II zum Überholen an

– Foto: Michael Schnieders

Der FC Wegberg-Beeck hat in der Mittelrheinliga die Top-Fünf im Visier. Nach dem Erfolg gegen den Tabellenzweiten gastiert das Team nun bei der verletzungsgebeutelten U23 von Fortuna Köln. In der Domstadt treffen zwei der formstärksten Mannschaften der Rückrunde aufeinander, wobei die Gäste mit einem Sieg am direkten Konkurrenten vorbeiziehen könnten.

In der Kölner Südstadt zeichnet sich am Wochenende eine Wachablösung im oberen Tabellendrittel ab. Die Zweitvertretung von Fortuna Köln empfängt als Sechstplatzierter den FC Wegberg-Beeck. Nur drei Punkte trennen die beiden Mannschaften, die in der Rückrunde mit jeweils zwölf Zählern aus sechs Partien eine beachtliche Konstanz an den Tag legen. Während die Fortuna zuletzt eine knappe 1:2-Niederlage beim Spitzenreiter in Bergisch Gladbach hinnehmen musste, reist Wegberg-Beeck mit dem Rückenwind eines beeindruckenden 3:1-Erfolgs gegen den Aufstiegsaspiranten Eintracht Hohkeppel an.

„Wir haben zuletzt ab der ersten Minute ein sehr starkes Spiel abgeliefert und agierten gegen den Tabellenzweiten aus Hohkeppel – einen absoluten Top-Gegner – über die gesamte Zeit auf Augenhöhe. Vor der Osterpause habe ich die Jungs im Training noch einmal richtig gequält, aber über die Feiertage gab es als Belohnung für den Sieg frei", erklärt Coach Mark Zeh. "Auch wenn man nach so einem Erfolg am liebsten direkt weitergemacht hätte, war die Pause wichtig, um Kraft zu tanken. Nun wollen wir diesen Heimsieg veredeln." Zeh: "Wissen, was auf uns zukommt" Zeh erwartet eine Reaktion auf den schwachen Auftritt beim letzten Auswärtsspiel: "Nachdem ich nach dem letzten Auswärtsauftritt in Königsdorf sehr hart mit meiner Mannschaft ins Gericht gegangen bin, erwarte ich jetzt eine klare Reaktion. Wir sind jedoch gewarnt: Fortuna Köln II ist Sechster und eine echte Top-Mannschaft. Ich habe selbst dort gespielt und weiß aus eigener Erfahrung, dass es alles andere als einfach ist, dort etwas mitzunehmen. Wir wissen genau, was auf uns zukommt, wollen aber unbedingt punkten. Der volle Fokus liegt nun auf den letzten neun Spielen. Unser Ziel ist es, diese Phase zu nutzen, um uns in der Tabelle noch einmal ein Stück nach oben zu arbeiten.“