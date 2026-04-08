Wegberg-Beeck setzt gegen Fortuna II zum Überholen an

Der FC Wegberg-Beeck hat in der Mittelrheinliga die Top-Fünf im Visier. Nach dem Erfolg gegen den Tabellenzweiten gastiert das Team nun bei der verletzungsgebeutelten U23 von Fortuna Köln. In der Domstadt treffen zwei der formstärksten Mannschaften der Rückrunde aufeinander, wobei die Gäste mit einem Sieg am direkten Konkurrenten vorbeiziehen könnten.
In der Kölner Südstadt zeichnet sich am Wochenende eine Wachablösung im oberen Tabellendrittel ab. Die Zweitvertretung von Fortuna Köln empfängt als Sechstplatzierter den FC Wegberg-Beeck. Nur drei Punkte trennen die beiden Mannschaften, die in der Rückrunde mit jeweils zwölf Zählern aus sechs Partien eine beachtliche Konstanz an den Tag legen. Während die Fortuna zuletzt eine knappe 1:2-Niederlage beim Spitzenreiter in Bergisch Gladbach hinnehmen musste, reist Wegberg-Beeck mit dem Rückenwind eines beeindruckenden 3:1-Erfolgs gegen den Aufstiegsaspiranten Eintracht Hohkeppel an.
„Wir haben zuletzt ab der ersten Minute ein sehr starkes Spiel abgeliefert und agierten gegen den Tabellenzweiten aus Hohkeppel – einen absoluten Top-Gegner – über die gesamte Zeit auf Augenhöhe. Vor der Osterpause habe ich die Jungs im Training noch einmal richtig gequält, aber über die Feiertage gab es als Belohnung für den Sieg frei", erklärt Coach Mark Zeh. "Auch wenn man nach so einem Erfolg am liebsten direkt weitergemacht hätte, war die Pause wichtig, um Kraft zu tanken. Nun wollen wir diesen Heimsieg veredeln."
Zeh erwartet eine Reaktion auf den schwachen Auftritt beim letzten Auswärtsspiel: "Nachdem ich nach dem letzten Auswärtsauftritt in Königsdorf sehr hart mit meiner Mannschaft ins Gericht gegangen bin, erwarte ich jetzt eine klare Reaktion. Wir sind jedoch gewarnt: Fortuna Köln II ist Sechster und eine echte Top-Mannschaft. Ich habe selbst dort gespielt und weiß aus eigener Erfahrung, dass es alles andere als einfach ist, dort etwas mitzunehmen. Wir wissen genau, was auf uns zukommt, wollen aber unbedingt punkten. Der volle Fokus liegt nun auf den letzten neun Spielen. Unser Ziel ist es, diese Phase zu nutzen, um uns in der Tabelle noch einmal ein Stück nach oben zu arbeiten.“
Die Gastgeber aus Köln kämpfen derweil mit gänzlich anderen Vorbedingungen. Zwar rangiert die U23 der Fortuna mit 36 Punkten weiterhin auf einem hervorragenden sechsten Platz, doch die personelle Lage im Jean-Löring-Sportpark ist prekär. Teammanager Stefan Kleefisch zollt dem kommenden Gegner großen Respekt und verweist auf die individuelle Klasse der Gäste, die er im Aufwind sieht: „Wegberg-Beeck hat unter dem neuen Trainer Mark Zeh zu alter Stärke zurückgefunden. Sie haben jüngst in Siegburg gewonnen und zuletzt gegen Hohkeppel, das waren zwei dicke Ausrufezeichen. Langsam bewegen sie sich dahin, wo sie für mich tabellarisch hingehören, nämlich unter die Top Five."
Ein besonderes Auge müsse man am Wochenende auf Torjäger Marc Kleefisch werfen. "Er ist einer der besten Stürmer der Liga, auf ihn müssen wir aufpassen, er ist sehr kopfballstark, was man ihm im ersten Moment vielleicht gar nicht zutraut. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Gabriel Paczulla, der uns leider nach nur einem halben Jahr dorthin verlassen hatte. Joran Sobiech hat seine Sperre abgesessen. Ansonsten fehlt uns weiterhin ein halbes Dutzend Stammspieler“, führt Kleefisch fort.
Trotz der langen Ausfallliste bei der Fortuna verspricht die Partie Spannung. Im Hinspiel behielt die Kölner Reserve mit einem 2:1-Sieg die Oberhand, doch Beeck scheint unter Zeh stabiler denn je. Sollte Wegberg-Beeck die geforderte Reaktion auf fremdem Platz zeigen, stünde dem Sprung in die oberste Tabellenregion kaum etwas im Wege.