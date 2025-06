Wechselt Torjäger Anton Heinz zu diesem Regionalliga-Klub?

Anton Heinz verlässt Alemannia Aachen - so viel ist schon seit vergangener Woche bekannt. Ein Abgang, dem manch ein Fan der Tivoli-Kicker hinterhertrauert, denn der abschlussstarke Stürmer schoss den Traditionsverein 2024 zurück in die 3. Liga. Auch dort überzeugte er als bester Scorer der gesamten Mannschaft. Möglicherweise kehrt Heinz nun in die Regionalliga West zurück.

"Die Zeit bei der Alemannia war für mich sehr besonders. Mit diesem Verein durfte ich meine ersten beiden Titel feiern und bin Torschützenkönig in der Regionalliga West geworden. Die sehr erfolgreiche Saison 2023/24 werde ich daher niemals vergessen. Darüber hinaus bin ich mit der Alemannia meine ersten Schritte in der 3. Liga gegangen. Ich habe aus meinen Einsätzen und den besonderen Momenten wie in den Duellen mit Rot-Weiss Essen eine Menge für mich und meine weitere Karriere mitgenommen. Ein großes Danke geht an meine Mannschaftskollegen, das Trainerteam, den Staff und natürlich an diese unfassbaren Fans. Ich werde mich immer gerne an die erfolgreiche Zeit hier am Tivoli zurückerinnern", teilte Heinz bei seinem Abschied in den Vereinsmedien mit.

Seine Bilanz ist überragend: 26 Tore und 16 Vorlagen in 66 Ligaspielen für Aachen; vor allem die 20 Treffer und zwölf Vorlagen zur Meisterschaft in der Regionalliga West bescheren Heinz einen Platz in den Vereinsannalen in der Kaiserstadt, schließlich lechzte Aachen über zehn Jahre nach der Rückkehr in die 3. Liga.