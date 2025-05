Mit dem MSV Duisburg hat Malek Fakhro die Meisterschaft gefeiert. – Foto: Imago Images

Kehrt Malek Fakhro zum 1. FC Bocholt zurück? Stürmer Malek Fakhro wechselte vor einem Jahr zum MSV Duisburg und hat für den Regionalliga-Meister neunmal getroffen. Statt in die 3. Liga könnte es zurück zum 1. FC Bocholt gehen. Verlinkte Inhalte 3. Liga Regionalliga West Oberliga Niederrhein MSV Duisburg 1.FC Bocholt + 2 weitere

Der Wechsel zum MSV Duisburg hat sich für Malek Fakhro in jedem Fall ausgezahlt. Der 27-jährige Stürmer ist beim Traditionsverein zum Nationalspieler des Libanon gereift und hat die Meisterschaft in der Regionalliga West und damit verbunden auch den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert. Doch wie geht es für den "Bullen" weiter - kehrt er zum 1. FC Bocholt zurück?

Starke Leistungen bringen Fakhro in die Nationalmannschaft Mit seinen neun Toren und zwei Vorlagen in 29 Partien hat er in jedem Fall einen gewichtigen Anteil am Erfolg der Zebras. Gemeinsam mit Trainer Dietmar Hirsch wechselte der Jugendspieler des ETB Schwarz-Weiß Essen, der aktuell um den Aufstieg in die Regionalliga kämpft, im vergangenen Sommer von Bocholt nach Meiderich. Bei der bislang größten Station seiner Laufbahn - Fakhro spielte auch für den SV Straelen und den VfB Lübeck - musste sich der Angreifer zunächst gedulden, ehe er ab Frühherbst immer häufiger in der Startelf stand. Die guten Leistungen wurden dann auch mit der Nominierung zur Nationalmannschaft belohnt.

Wechsel nach Bocholt ist "realistisch" Der Vertrag des Stürmers läuft am 30. Juni aus. Die Zukunft ist also offen. Es häufen sich die Gerüchte, dass Fakhro zum 1. FC Bocholt (30 Tore in 61 Regionalliga-Spielen) zurückkehren könnte. FuPa-Reporter Marcel Eichholz, der Fakhro und den MSV die gesamte Saison begleitet hat, schätzt die Situation wie folgt ein: "Das Gerücht gibt es und es würde für mich sogar Sinn ergeben. Er kam in der Rückrunde wenig zum Zug, stand sogar im Januar das letzte Mal in der Startelf. Ich halte einen Wechsel nach Bocholt für realistisch." Und was denkt der FCB? "Ob wir diesen Ankerspieler benötigen? Da lasse ich mir mit einer Entscheidung noch Zeit. Klar halten wir Augen und Ohren aber immer offen", sagte Christopher Schorch, Teamchef und Geschäftsführer Sport, dem Bocholter Borkener Volksblatt.